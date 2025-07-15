Нафта дешевшає попри санкційні погрози Трампа проти росії

Ціни на нафту знижуються другий день поспіль, оскільки ринки не вірять у швидке запровадження санкцій проти російського експорту. Це знімає частину ризиків різкого скорочення пропозиції на глобальному ринку — фактору, що міг би вплинути на ціни пального в Україні.

Тиск на котирування Brent і очікування ринку

Brent опустився нижче 70 дол./барель: на азійських торгах у вівторок — мінус 0.72%, до $68.73 за барель.

WTI втрачав 0.85%, торгувався на рівні $66.43 за барель.

Напередодні Brent знизився на 1.6% після виступу президента Трампа.

Водночас, зростання попиту в сезон літніх подорожей та відновлення переробки в Китаї у червні частково підтримують ціни.

ОПЕК+ також додає на ринок менше нафти, ніж заявляють офіційні квоти.

Санкційні погрози США та реакція ринку

Президент Трамп пригрозив запровадити санкції проти російського експорту через 50 днів, якщо путін не погодиться на мирну угоду щодо України. Проте трейдери сумніваються у рішучості Білого дому:

«Відсутність негайних дій і переконання, що ці погрози не будуть реалізовані, пояснюють реакцію ринку» — аналітики ING, Воррен Паттерсон та Ева Мантей.

Також Трамп пригрозив 100% вторинними тарифами, однак аналітики зазначають, що через прагнення до низьких цін на нафту навряд чи реалізує ці заходи. Це заспокоїло побоювання щодо різкого дефіциту на світовому ринку.

Попри геополітичну напругу, очікуваного різкого стрибка вартості через скорочення російського експорту наразі не прогнозують. Однак торгові та санкційні ризики залишаються ключовим фактором для стратегії імпортерів на осінь 2025 року.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com