Нафта дешевшає попри санкційні погрози Трампа проти росії

Обновлено: Июль 15, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Нафта дешевшає попри санкційні погрози Трампа проти росії

Ціни на нафту знижуються другий день поспіль, оскільки ринки не вірять у швидке запровадження санкцій проти російського експорту. Це знімає частину ризиків різкого скорочення пропозиції на глобальному ринку — фактору, що міг би вплинути на ціни пального в Україні.

Тиск на котирування Brent і очікування ринку

  • Brent опустився нижче 70 дол./барель: на азійських торгах у вівторок — мінус 0.72%, до $68.73 за барель.
  • WTI втрачав 0.85%, торгувався на рівні $66.43 за барель.
  • Напередодні Brent знизився на 1.6% після виступу президента Трампа.

Водночас, зростання попиту в сезон літніх подорожей та відновлення переробки в Китаї у червні частково підтримують ціни.
ОПЕК+ також додає на ринок менше нафти, ніж заявляють офіційні квоти.

Санкційні погрози США та реакція ринку

Президент Трамп пригрозив запровадити санкції проти російського експорту через 50 днів, якщо путін не погодиться на мирну угоду щодо України. Проте трейдери сумніваються у рішучості Білого дому:

«Відсутність негайних дій і переконання, що ці погрози не будуть реалізовані, пояснюють реакцію ринку» — аналітики ING, Воррен Паттерсон та Ева Мантей.

Також Трамп пригрозив 100% вторинними тарифами, однак аналітики зазначають, що через прагнення до низьких цін на нафту навряд чи реалізує ці заходи. Це заспокоїло побоювання щодо різкого дефіциту на світовому ринку.

Попри геополітичну напругу, очікуваного різкого стрибка вартості через скорочення російського експорту наразі не прогнозують. Однак торгові та санкційні ризики залишаються ключовим фактором для стратегії імпортерів на осінь 2025 року.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com

Замовити звіт по ринку

Оперативна інформація по ринках пального

Автор:

(Всего статей: 2057)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: