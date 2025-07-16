EU прагне запровадити вищу квоту для постачання українського етанолу в 2025 році

Обновлено: Июль 16, 2025. Тэги: , , , , , , ,

EU прагне запровадити вищу квоту для постачання українського етанолу в 2025 році

Європейська комісія планує збільшити безмитну квоту для імпорту українського етанолу в ЄС у 2025 році, що стане важливим стимулом для зростання українського виробництва попри виклики ринку.

Збільшення квоти для підтримки українського біоетанолу

Європейська комісія схвалює збільшення безмитної річної квоти, що фактично стимулюватиме постачання українського етанолу до ЄС цього року.

  • Квота становитиме приблизно 100 000 тонн, що відновлює рівень торгівлі часів угоди DCFTA та жорсткої тимчасової лібералізації пост‑квота 2022–2024 років.
  • У 2022–2024 роках експорт етанолу виріс більш ніж на 50 % щорічно, досягши 100 000 тонн у 2024 році – вперше вичерпавши попередню квоту.
  • Україна зобов’язалася з 1 травня 2025 року додавати 5 % біоетанолу до бензину (E5), що потребує імпортної сировини з ЄС, особливо з Польщі та Угорщини.

Виклики та ринкова логістика

  • Не всі європейські НПЗ можуть виробляти E5‑паливо, адже більшість налаштована на E10, що ускладнює постачання для України.
  • Зростання вартості кукурудзи (приблизно €230/т) та зниження цін на біоетанол (€580/т) роблять виробництво з кукурудзи збитковим — лише етанол з мелясного відходу залишається рентабельним.
  • Логістика — ключовий драйвер: об’єднання партій мінімум по 10 000 т і використання бензовозів спростило перевезення до ЄС із поверненням із бензином.

Довідка:

У Франції етанол коштує приблизно 0,76 €/літр (≈ 0,88 USD/л) станом на 14 липня 2025 року (за даними Trading Economics та GlobalPetrolPrices.com).

В Іспанії ціна становить приблизно 2,50 €/літр (≈ 2,90 USD/л) на ту ж дату (за даними GlobalPetrolPrices.com).

За даними IndexMundi, середня ціна кукурудзи в Європі становить приблизно 200–275 €/тонну, а останнє значення — приблизно 218,50 €/тонну (EU‑27, дані на 6 липня 2025 року)

За матеріалами: Interfax‑Ukraine: Ukraine exhausts quota for bioethanol

UkrAgroConsult: EU may return 100 000 t quota

Джерело: Terminal

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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