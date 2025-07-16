EU прагне запровадити вищу квоту для постачання українського етанолу в 2025 році

Європейська комісія планує збільшити безмитну квоту для імпорту українського етанолу в ЄС у 2025 році, що стане важливим стимулом для зростання українського виробництва попри виклики ринку.

Збільшення квоти для підтримки українського біоетанолу

Європейська комісія схвалює збільшення безмитної річної квоти, що фактично стимулюватиме постачання українського етанолу до ЄС цього року.

Квота становитиме приблизно 100 000 тонн , що відновлює рівень торгівлі часів угоди DCFTA та жорсткої тимчасової лібералізації пост‑квота 2022–2024 років.

, що відновлює рівень торгівлі часів угоди DCFTA та жорсткої тимчасової лібералізації пост‑квота 2022–2024 років. У 2022–2024 роках експорт етанолу виріс більш ніж на 50 % щорічно, досягши 100 000 тонн у 2024 році – вперше вичерпавши попередню квоту.

Україна зобов’язалася з 1 травня 2025 року додавати 5 % біоетанолу до бензину (E5), що потребує імпортної сировини з ЄС, особливо з Польщі та Угорщини.

Виклики та ринкова логістика

Не всі європейські НПЗ можуть виробляти E5‑паливо, адже більшість налаштована на E10, що ускладнює постачання для України.

Зростання вартості кукурудзи (приблизно €230/т) та зниження цін на біоетанол (€580/т) роблять виробництво з кукурудзи збитковим — лише етанол з мелясного відходу залишається рентабельним.

Логістика — ключовий драйвер: об’єднання партій мінімум по 10 000 т і використання бензовозів спростило перевезення до ЄС із поверненням із бензином.

Довідка:

У Франції етанол коштує приблизно 0,76 €/літр (≈ 0,88 USD/л) станом на 14 липня 2025 року (за даними Trading Economics та GlobalPetrolPrices.com).

В Іспанії ціна становить приблизно 2,50 €/літр (≈ 2,90 USD/л) на ту ж дату (за даними GlobalPetrolPrices.com).

За даними IndexMundi, середня ціна кукурудзи в Європі становить приблизно 200–275 €/тонну, а останнє значення — приблизно 218,50 €/тонну (EU‑27, дані на 6 липня 2025 року)

UkrAgroConsult: EU may return 100 000 t quota

Джерело: Terminal

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