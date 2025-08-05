Індія не відмовляється від російської нафти попри тиск США

Попри посилення тиску з боку адміністрації Трампа, уряд Індії не прийняв рішень щодо припинення закупівлі російської нафти. Прем’єр-міністр Нарендра Моді зайняв жорстку позицію, наголошуючи на економічному суверенітеті країни. Риторика США щодо санкцій супроводжується публічним обуренням, однак Індія не дає сигналів про зміну своїх енергетичних пріоритетів. Це створює потенційні ризики для світового нафтового ринку, включно з торговими відносинами між ключовими гравцями.
Індія, США і ринок нафти
1. Позиція Індії щодо російської нафти
- Уряд Індії не надав вказівок припинити імпорт нафти з росії, рішення щодо цього не ухвалено.
- Закупівлі залишаються комерційним рішенням для державних і приватних нафтопереробників.
- Індія зберігає незалежність у виборі джерел постачання, попри зростаючий тиск США.
2. Заяви Моді та урядовців
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“Ми купуватимемо лише те, що зроблене потом індійців.” — Нарендра Моді, 2 серпня
- Моді підкреслив необхідність захисту економічних інтересів Індії в умовах глобальної нестабільності.
- Міністерство закордонних справ Індії назвало зв’язки з росією “стійким і перевіреним часом партнерством”.
3. Реакція США
- Президент Трамп ввів 25% тариф на індійський експорт та пригрозив додатковими заходами.
- Адміністрація звинувачує Індію в “фінансуванні війни” через закупівлю російської нафти.
- Заступник голови апарату Білого дому Стівен Міллер заявив:
“Потрібно реально оцінити ситуацію із фінансуванням цієї війни.”
4. Геополітичне загострення
- Індія стала однією з головних цілей тиску США, поряд з Китаєм, у контексті впливу на рф.
- Трамп критикує участь Індії в БРІКС і закликає до зміни зовнішньополітичного курсу.
- Раніше Вашингтон толерував тісні відносини Нью-Делі та москви, але тепер ця політика змінюється.
5. Потенційний вплив на нафтовий ринок
- Індія залишається одним з найбільших покупців російської нафти, після Китаю.
- Погрози США щодо санкцій можуть створити невизначеність у глобальних ланцюгах постачання.
- Зниження цін на нафту після заяв ОПЕК+ про збільшення видобутку тимчасово пом’якшило тиск на індійську економіку.
6. Торгова дипломатія триває
- Індія готова продовжити перемовини з США, попри конфліктні позиції.
- Очікується візит американських торгових переговірників до Нью-Делі наприкінці серпня.
- Моді не планує відкривати чутливі сектори (сільське господарство, молочна продукція), що залишається каменем спотикання.
7. Політична мотивація і економічна стратегія
- Уряд Індії діє в межах власної оцінки вигод і ризиків, не поступаючись іноземному тиску.
- Програма “Make in India” отримала новий імпульс у відповідь на тарифний тиск з боку США.
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“Інтереси наших фермерів, малих підприємств і працевлаштування молоді — це найвищий пріоритет.” — Нарендра Моді
Джерело: Terminal
За матеріалами: bloomberg.com