Швейцарія розширила санкційні списки проти росії, білорусі та Молдови

12 серпня 2025 року Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень Швейцарії (EAER) розширив санкційні списки щодо росії, імплементувавши зміни ЄС із 18-го пакета санкцій. Більшість заходів набирає чинності о 23:00 12 серпня, за винятком нового цінового обмеження на російську нафту, яке почне діяти 3 вересня.
Санкційний тиск Швейцарії та ЄС: нові обмеження проти росії, Білорусі та Молдови
Санкційні заходи
- 14 фізичних осіб та 41 компанія додані до списку з замороженням активів і забороною надання економічних ресурсів. Усім їм заборонено в’їзд та транзит через територію Швейцарії.
- Серед підсанкційних — російські та міжнародні компанії, що керують суднами «тіньового флоту», торгують російською нафтою та здійснюють постачання російському оборонно-промисловому комплексу, включно з тими, що базуються у третіх країнах.
- 105 додаткових суден із третіх країн підпадають під повну заборону на купівлю, продаж і обслуговування. Це переважно танкери, що є частиною «тіньового флоту», які обходять цінове обмеження на російську нафту та нафтопродукти або перевозять військові товари для росії.
- EAER знизив цінове обмеження на російську нафту до 47,6 дол. США за барель, узгодивши його з ЄС і поточними світовими ринковими цінами (чинне з 3 вересня).
- 26 нових компаній, зокрема з третіх країн, підпали під посилені експортні обмеження за обхід заборон на постачання безпілотних літальних апаратів (БПЛА).
ЄС та швейцарська позиція
ЄС ухвалив 18-й пакет санкцій 18 липня 2025 року, який включає додаткові обмеження в торгівлі товарами, фінансах та енергетиці. Федеральна рада Швейцарії наразі розглядає їх для можливого повного запровадження.
Молдова
- 7 фізичних осіб та 3 компанії потрапили під замороження активів і заборону на надання економічних ресурсів.
- Заборонено в’їзд і транзит через Швейцарію цим особам.
- Заходи спрямовані на осіб і структури, причетні до російських спроб вплинути на референдум щодо вступу Молдови до ЄС та президентські вибори 2024 року.
білорусь
- 8 білоруських компаній оборонної промисловості потрапили під санкції, що передбачають замороження активів і заборону на надання економічних ресурсів.
Висновки
- Рішення Швейцарії синхронізує її санкційну політику з ЄС, посилюючи економічний і політичний тиск на росію та її союзників.
- Зниження цінового обмеження на російську нафту до 47,6 дол. США за барель має обмежити доходи кремля від енергоресурсів.
- Санкційні пакети проти Молдови та білорусі демонструють розширений регіональний підхід, спрямований на нейтралізацію впливу росії на політичні процеси у сусідніх країнах.
- Загалом під нові швейцарські санкції потрапили 14 осіб, 41 компанія, 105 суден та 26 нових суб’єктів експортного контролю, зокрема з третіх країн.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Federal Department of Economic Affairs (адаптовано)