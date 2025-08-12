Швейцарія розширила санкційні списки проти росії, білорусі та Молдови

Обновлено: Август 12, 2025.

12 серпня 2025 року Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень Швейцарії (EAER) розширив санкційні списки щодо росії, імплементувавши зміни ЄС із 18-го пакета санкцій. Більшість заходів набирає чинності о 23:00 12 серпня, за винятком нового цінового обмеження на російську нафту, яке почне діяти 3 вересня.

Санкційний тиск Швейцарії та ЄС: нові обмеження проти росії, Білорусі та Молдови

Санкційні заходи

  • 14 фізичних осіб та 41 компанія додані до списку з замороженням активів і забороною надання економічних ресурсів. Усім їм заборонено в’їзд та транзит через територію Швейцарії.
  • Серед підсанкційних — російські та міжнародні компанії, що керують суднами «тіньового флоту», торгують російською нафтою та здійснюють постачання російському оборонно-промисловому комплексу, включно з тими, що базуються у третіх країнах.
  • 105 додаткових суден із третіх країн підпадають під повну заборону на купівлю, продаж і обслуговування. Це переважно танкери, що є частиною «тіньового флоту», які обходять цінове обмеження на російську нафту та нафтопродукти або перевозять військові товари для росії.
  • EAER знизив цінове обмеження на російську нафту до 47,6 дол. США за барель, узгодивши його з ЄС і поточними світовими ринковими цінами (чинне з 3 вересня).
  • 26 нових компаній, зокрема з третіх країн, підпали під посилені експортні обмеження за обхід заборон на постачання безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

ЄС та швейцарська позиція

ЄС ухвалив 18-й пакет санкцій 18 липня 2025 року, який включає додаткові обмеження в торгівлі товарами, фінансах та енергетиці. Федеральна рада Швейцарії наразі розглядає їх для можливого повного запровадження.

Молдова

  • 7 фізичних осіб та 3 компанії потрапили під замороження активів і заборону на надання економічних ресурсів.
  • Заборонено в’їзд і транзит через Швейцарію цим особам.
  • Заходи спрямовані на осіб і структури, причетні до російських спроб вплинути на референдум щодо вступу Молдови до ЄС та президентські вибори 2024 року.

білорусь

  • 8 білоруських компаній оборонної промисловості потрапили під санкції, що передбачають замороження активів і заборону на надання економічних ресурсів.

Висновки

  • Рішення Швейцарії синхронізує її санкційну політику з ЄС, посилюючи економічний і політичний тиск на росію та її союзників.
  • Зниження цінового обмеження на російську нафту до 47,6 дол. США за барель має обмежити доходи кремля від енергоресурсів.
  • Санкційні пакети проти Молдови та білорусі демонструють розширений регіональний підхід, спрямований на нейтралізацію впливу росії на політичні процеси у сусідніх країнах.
  • Загалом під нові швейцарські санкції потрапили 14 осіб, 41 компанія, 105 суден та 26 нових суб’єктів експортного контролю, зокрема з третіх країн.

Джерело: Terminal 

За матеріалами: Federal Department of Economic Affairs (адаптовано)

