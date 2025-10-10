Вашингтон б’є по китайських НПЗ: нові санкції проти іранської нафти та впливу москви на Балканах

Вашингтон розпочав чергову хвилю санкцій, спрямовану на скорочення фінансових потоків Ірану та ослаблення енергетичного впливу москви в Південно-Східній Європі. Обмеження торкнулися понад 100 осіб, компаній і суден, серед яких — китайські незалежні НПЗ, відомі як «чайники». Це може призвести до суттєвих зрушень на ринках сирої нафти в Азії та Європі.
Вплив санкцій США на китайські НПЗ, Іран та Балкани
Санкційний удар Вашингтона
- Дата оголошення: 9 жовтня 2025 року.
- Кількість підсанкційних: близько 100 фізичних осіб, суден та компаній.
- Основна мета: перекриття фінансових потоків Ірану та зниження впливу москви в регіоні Балкан.
- Ключовий фігурант: Shandong Jincheng Petrochemical Group — китайський незалежний НПЗ, який з 2023 року закупив мільйони барелів іранської нафти.
- Також під санкціями: Rizhao Shihua Crude Oil Terminal у порту Ланьшань, який обслуговував «тіньовий флот» Ірану — танкери Kongm, Big Mag та Voy.
«Ми прагнемо зруйнувати експортну машину Ірану, позбавивши його ключових джерел готівкового потоку», — заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.
Розширення санкційного фронту
- Це вже четвертий раунд санкцій США проти китайських покупців іранської нафти у 2025 році.
- Попередні раунди торкалися понад 115 компаній, осіб і суден, пов’язаних із нафтовою мережею, яку контролює іранський радник Шамхані.
- Загалом це найбільше санкційне посилення проти Ірану з 2018 року.
Балкани: ланцюговий ефект для енергоринку
- США не продовжили санкційне послаблення для сербського НПЗ NIS, пов’язаного з «Газпром нефть».
- НПЗ забезпечує близько 80% пального Сербії.
- Через це постачання через хорватський трубопровід JANAF опинилося під короткою ліцензією OFAC, що діє лише до 15 жовтня.
- Хорватський оператор JANAF попередив про можливі втрати близько €18 млн доходів.
- Президент Сербії зазначив, що резерви пального вистачать лише до листопада.
Вплив на конкуренцію та ринок нафти
- Санкції можуть зменшити обсяг «тіньових» постачань іранської нафти в Азії, підвищивши ризики для страхування та фінансування угод.
- Китайські «чайники» можуть тимчасово зберігати закупівлі, але зі зростанням кількості заблокованих посередників ризики логістичних зривів посилюються.
- Рішення США щодо Балкан створює дефіцит пального у Південно-Східній Європі та змінює баланс на користь постачальників з ЄС.
- Сумарний ефект двох дій — демонстрація рішучості Вашингтона утримувати контроль над глобальним енергетичним ланцюгом, попри геополітичну напруженість у Газі.
Геополітичний сигнал
- Санкції збігаються в часі з крихким перемир’ям у Газі і підвищеною активністю іранських проксі у регіоні.
- Вашингтон демонструє, що санкційна політика не послабиться навіть на тлі нестабільності на Близькому Сході.
- Це підсилює напругу на нафтовому ринку, де ціни коливаються під впливом політики, а не лише попиту й пропозиції.
Висновки
- Дії США спрямовані на економічну ізоляцію Ірану через обмеження зовнішніх каналів збуту нафти.
- Паралельно — послаблення енергетичних важелів москви у регіонах, які залежать від її постачань.
- Для Китаю це означає підвищення вартості ризику у торгівлі сирою нафтою та ймовірне переорієнтування на інших постачальників.
- Для Європи — тимчасовий дефіцит нафтопродуктів у Балканському регіоні, який може стимулювати внутрішню переробку або імпорт із країн ЄС.
- Для глобального ринку — зростання волатильності та перерозподіл потоків сировини між Азією та Європою.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com