Дефіцит бензину на Далекому Сході рф: як «глибокі удари» України та системні чинники розірвали ланцюги постачання

Регіони далекосхідного макрорегіону рф фіксують нестачу бензину через перерозподіл ресурсів після серії ударів по НПЗ у європейській частині країни та через давні інфраструктурні дисбаланси. Місцеве виробництво покриває лише 55–60% попиту на бензин і 60–65% на дизель, тоді як логістика з інших регіонів подовжує відновлення ринку попри стабілізацію загальнонаціональних показників.

Паливна напруга на Далекому Сході рф

  • Звернення влади Забайкальського краю до прем’єра михаїла мішустіна та Міненерго щодо дефіциту бензину.
  • Регіон отримує пальне переважно з Ачинського та Ангарського НПЗ (Красноярський край та Іркутська область), які не були цілями ударів, але перерозподіл потоків зменшив доступні обсяги.
  • Інтегрованість ринку пального призводить до переорієнтації ресурсів із НПЗ (зокрема Омського), що зазвичай підживлюють Далекий Схід, у бік регіонів із більшим дефіцитом.

«Ринки пального інтегровані. Якщо НПЗ у європейській частині рф уражають дрони, ресурси перерозподіляються… У підсумку для східних регіонів залишається менше пального», — індустріальний експерт для The Insider.

Ключові числові індикатори

  • 55–60% — частка покриття місцевого попиту на бензин у далекосхідному макроринку.
  • 60–65% — частка покриття попиту на дизель у цьому ж регіоні.
  • ~10% — орієнтовний загальнонаціональний «запас» бензину, названий слабким і недостатнім для шоків.
  • 20 л/особу — ліміт у Криму під час пікової напруги, що спричинив черги й панічні закупівлі.
  • 0,3–0,4%/тиждень — темпи зростання роздрібних цін на бензин від червня, швидші за інфляцію.
  • 38% (оцінка Siala) — верхня межа простою первинних потужностей переробки станом на кінець вересня; експерти вважають цю величину завищеною як синхронну.
  • 500 тис. барелів/день (~10%) — оцінене падіння випуску НПЗ за JPMorgan; 1,1 млн барелів/день (17%) — оцінка Reuters щодо зниження потужностей.
  • 24 атаки по 15 об’єктах у 2024 році; 18 успішних атак (січень–березень 2025) по 11 підприємствах; 27 уражених об’єктів у липні–жовтні 2025.
  • 8 підприємств піддавалися повторним ударам із інтервалами, що скоротилися «з місяців до тижнів».
  • 120 кг — вага бойової частини FP-1; 1 500 км — дальність; $55 000 — приблизна ціна одиниці, що масштабно виробляється.
  • 3% — падіння випуску нафтопродуктів у 2024 році до 267 млн т; 10 великих НПЗ зупинялися повністю або частково (серпень–вересень 2025).

Що каже ринок

«Скорочення потужностей в одному регіоні запускає ручний перерозподіл потоків. Дефіцити — постійна риса далекосхідної інфраструктури… Незалежні мережі під час кризи забезпечувалися за залишковим принципом», — індустріальне джерело для The Insider.

  • Структурна вразливість: домінують незалежні АЗС, яким важче утримувати ціни й забезпечувати постачання під час збоїв.
  • Нерівномірне забезпечення: паливо наявне у великих компаній насамперед для власних мереж; незалежні гравці іноді не можуть купити бензин за прийнятною ціною або чекають на вже оплачені партії.
  • Логістичний «хвіст»: навіть при загальній стабілізації країни Далекий Схід відновлюється повільніше через довгі та дорогі плечі постачання.

Ланцюги постачання та «вузькі місця»

  • Перерозподіл із Омського НПЗ, який традиційно живить Схід, зменшує пропозицію в регіоні.
  • Експорт нафтової сировини (нафти нафтенової — нафти нізької щільності) / нафти-сировини (нафти-напівпродукту: нафти (naphtha)) із Хабаровського та Комсомольського НПЗ триває; її можна було б спрямувати на бензин після доукомплектації обладнання, чого досі не зроблено.
  • Сезонне навантаження + ремонти підсилили дефіцит; Міненерго просило відтермінувати ремонти, Газпром нафта перенесла ремонти на Омському НПЗ.

Державні заходи

  • Заборона експорту бензину до кінця року; дизель частково дозволено до експорту (виробництво вдвічі перевищує внутрішній попит).
  • Координація з РЗ щодо прискореної доставки цистерн у найбільш дефіцитні регіони.
  • Пропозиція допустити ММА (монометиланілін) як присадку на 6 місяців для покращення октану.

«Глибокі удари» та горизонт ризиків

  • Географія: у 2025 році більшість цілей — понад 500 км від кордону України; зменшення інтервалів між атаками зриває ремонти (приклад: Сизранський НПЗ — ураження 18 лютого та знову 4 березня).
  • Технічні обмеження: санкції ускладнюють заміни вузлів (AVT), подовжують простої, знижують якість пального через тимчасові рішення.
  • Прогноз: за оцінками, упродовж 6–12 місяців зупинки можуть сягнути 25% інстальованої потужності; МЕА очікує часткове відновлення після червня 2026 (без урахування додаткових ударів).

Наслідки для ринків

  • Внутрішній ринок рф: поширені перебої в ~60 регіонах, ліміт у Криму, рекордні оптові ціни й прискорене зростання роздробу.
  • Зовнішні ефекти: Монголія може перейти на імпорт бензину з Китаю; незалежні АЗС, що забезпечують ~60% мережі, фіксують збитки, частина — закривається; затримки постачання сягають до 2 місяців.
  • Бюджетний канал: тривалі втрати переробки здатні змусити зменшити видобуток сирої нафти, що вдарить по доходах бюджету москва.

Висновки

  • Причина → наслідок: серія уражень НПЗ у європейській частині рф запустила перерозподіл потоків, який оголив хронічну недостатність місцевого виробництва на Далекому Сході (55–60%/60–65%).
  • Обмежений буфер: оголошений загальнонаціональний «надлишок» бензину близько 10% є замалим проти збоїв, що швидко перетворюються на дефіцит у регіонах із довгою логістикою.
  • Інституційна вразливість: домінування незалежних АЗС знижує стійкість мереж до шоків, особливо під час ручного регулювання постачання.
  • Тренд на загострення: навіть «менші» оцінки втрат (500 тис. б/д; 1,1 млн б/д) у динаміці означають кумулятивний дефіцит, бо швидкість уражень переважає темпи ремонту.
  • Часова інерція: попри сигнал про проходження піку кризи, для Далекого Сходу відновлення затримується через довге і дороге плече постачання.

Перспективи до кінця листопада та далі

  • Короткостроково: гостра фаза слабшає, балансування ринку триває, але регіональна напруга збережеться через логістику.
  • Середньостроково: ризик повторних ударів та ремонтних «петель» піднімає ймовірність системного дефіциту до 2026 року.

Джерело: Terminal

За матеріалами: theins.ru

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

