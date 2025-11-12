Дефіцит бензину на Далекому Сході рф: як «глибокі удари» України та системні чинники розірвали ланцюги постачання

Регіони далекосхідного макрорегіону рф фіксують нестачу бензину через перерозподіл ресурсів після серії ударів по НПЗ у європейській частині країни та через давні інфраструктурні дисбаланси. Місцеве виробництво покриває лише 55–60% попиту на бензин і 60–65% на дизель, тоді як логістика з інших регіонів подовжує відновлення ринку попри стабілізацію загальнонаціональних показників.
Паливна напруга на Далекому Сході рф
- Звернення влади Забайкальського краю до прем’єра михаїла мішустіна та Міненерго щодо дефіциту бензину.
- Регіон отримує пальне переважно з Ачинського та Ангарського НПЗ (Красноярський край та Іркутська область), які не були цілями ударів, але перерозподіл потоків зменшив доступні обсяги.
- Інтегрованість ринку пального призводить до переорієнтації ресурсів із НПЗ (зокрема Омського), що зазвичай підживлюють Далекий Схід, у бік регіонів із більшим дефіцитом.
«Ринки пального інтегровані. Якщо НПЗ у європейській частині рф уражають дрони, ресурси перерозподіляються… У підсумку для східних регіонів залишається менше пального», — індустріальний експерт для The Insider.
Ключові числові індикатори
- 55–60% — частка покриття місцевого попиту на бензин у далекосхідному макроринку.
- 60–65% — частка покриття попиту на дизель у цьому ж регіоні.
- ~10% — орієнтовний загальнонаціональний «запас» бензину, названий слабким і недостатнім для шоків.
- 20 л/особу — ліміт у Криму під час пікової напруги, що спричинив черги й панічні закупівлі.
- 0,3–0,4%/тиждень — темпи зростання роздрібних цін на бензин від червня, швидші за інфляцію.
- 38% (оцінка Siala) — верхня межа простою первинних потужностей переробки станом на кінець вересня; експерти вважають цю величину завищеною як синхронну.
- 500 тис. барелів/день (~10%) — оцінене падіння випуску НПЗ за JPMorgan; 1,1 млн барелів/день (17%) — оцінка Reuters щодо зниження потужностей.
- 24 атаки по 15 об’єктах у 2024 році; 18 успішних атак (січень–березень 2025) по 11 підприємствах; 27 уражених об’єктів у липні–жовтні 2025.
- 8 підприємств піддавалися повторним ударам із інтервалами, що скоротилися «з місяців до тижнів».
- 120 кг — вага бойової частини FP-1; 1 500 км — дальність; $55 000 — приблизна ціна одиниці, що масштабно виробляється.
- 3% — падіння випуску нафтопродуктів у 2024 році до 267 млн т; 10 великих НПЗ зупинялися повністю або частково (серпень–вересень 2025).
Що каже ринок
«Скорочення потужностей в одному регіоні запускає ручний перерозподіл потоків. Дефіцити — постійна риса далекосхідної інфраструктури… Незалежні мережі під час кризи забезпечувалися за залишковим принципом», — індустріальне джерело для The Insider.
- Структурна вразливість: домінують незалежні АЗС, яким важче утримувати ціни й забезпечувати постачання під час збоїв.
- Нерівномірне забезпечення: паливо наявне у великих компаній насамперед для власних мереж; незалежні гравці іноді не можуть купити бензин за прийнятною ціною або чекають на вже оплачені партії.
- Логістичний «хвіст»: навіть при загальній стабілізації країни Далекий Схід відновлюється повільніше через довгі та дорогі плечі постачання.
Ланцюги постачання та «вузькі місця»
- Перерозподіл із Омського НПЗ, який традиційно живить Схід, зменшує пропозицію в регіоні.
- Експорт нафтової сировини (нафти нафтенової — нафти нізької щільності) / нафти-сировини (нафти-напівпродукту: нафти (naphtha)) із Хабаровського та Комсомольського НПЗ триває; її можна було б спрямувати на бензин після доукомплектації обладнання, чого досі не зроблено.
- Сезонне навантаження + ремонти підсилили дефіцит; Міненерго просило відтермінувати ремонти, Газпром нафта перенесла ремонти на Омському НПЗ.
Державні заходи
- Заборона експорту бензину до кінця року; дизель частково дозволено до експорту (виробництво вдвічі перевищує внутрішній попит).
- Координація з РЗ щодо прискореної доставки цистерн у найбільш дефіцитні регіони.
- Пропозиція допустити ММА (монометиланілін) як присадку на 6 місяців для покращення октану.
«Глибокі удари» та горизонт ризиків
- Географія: у 2025 році більшість цілей — понад 500 км від кордону України; зменшення інтервалів між атаками зриває ремонти (приклад: Сизранський НПЗ — ураження 18 лютого та знову 4 березня).
- Технічні обмеження: санкції ускладнюють заміни вузлів (AVT), подовжують простої, знижують якість пального через тимчасові рішення.
- Прогноз: за оцінками, упродовж 6–12 місяців зупинки можуть сягнути 25% інстальованої потужності; МЕА очікує часткове відновлення після червня 2026 (без урахування додаткових ударів).
Наслідки для ринків
- Внутрішній ринок рф: поширені перебої в ~60 регіонах, ліміт у Криму, рекордні оптові ціни й прискорене зростання роздробу.
- Зовнішні ефекти: Монголія може перейти на імпорт бензину з Китаю; незалежні АЗС, що забезпечують ~60% мережі, фіксують збитки, частина — закривається; затримки постачання сягають до 2 місяців.
- Бюджетний канал: тривалі втрати переробки здатні змусити зменшити видобуток сирої нафти, що вдарить по доходах бюджету москва.
Висновки
- Причина → наслідок: серія уражень НПЗ у європейській частині рф запустила перерозподіл потоків, який оголив хронічну недостатність місцевого виробництва на Далекому Сході (55–60%/60–65%).
- Обмежений буфер: оголошений загальнонаціональний «надлишок» бензину близько 10% є замалим проти збоїв, що швидко перетворюються на дефіцит у регіонах із довгою логістикою.
- Інституційна вразливість: домінування незалежних АЗС знижує стійкість мереж до шоків, особливо під час ручного регулювання постачання.
- Тренд на загострення: навіть «менші» оцінки втрат (500 тис. б/д; 1,1 млн б/д) у динаміці означають кумулятивний дефіцит, бо швидкість уражень переважає темпи ремонту.
- Часова інерція: попри сигнал про проходження піку кризи, для Далекого Сходу відновлення затримується через довге і дороге плече постачання.
Перспективи до кінця листопада та далі
- Короткостроково: гостра фаза слабшає, балансування ринку триває, але регіональна напруга збережеться через логістику.
- Середньостроково: ризик повторних ударів та ремонтних «петель» піднімає ймовірність системного дефіциту до 2026 року.
Джерело: Terminal
За матеріалами: theins.ru