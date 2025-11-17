Ціна російської нафти Urals обвалилася до 36,61 долара за барель на тлі нових санкцій США

Флагманська марка російської нафти Urals на Чорному морі наприкінці минулого тижня опустилася до 36,61 долара США за барель, що стало найнижчим рівнем майже за три роки. Нові санкції США проти Rosneft і Lukoil різко розширили знижку Urals до еталонної нафти Brent до середніх 23,52 долара за барель і вже призвели до падіння бюджетних нафтових доходів росії у жовтні на 27 відсотків у річному вимірі.

Падіння цін на російську нафту Urals

1. Від піку до трирічного дна

36,61 долара США за барель — ціна Urals, завантаженої в порту Новоросійськ на Чорному морі наприкінці минулого тижня, що стало найнижчим рівнем з березня 2023 року .

— ціна Urals, завантаженої в порту Новоросійськ на Чорному морі наприкінці минулого тижня, що стало . Короткочасне відновлення відбулося наступного дня, однак базовий сигнал ринку залишився негативним для російського експорту.

Одночасно Urals з балтійських портів теж зазнала різкого здешевлення після оголошення санкцій США наприкінці жовтня.

Таким чином, на «ціновій гілці» інтелектуальної карти фіксується різкий перехід Urals від умовно комфортного для російського бюджету рівня до трирічного мінімуму, що вже саме по собі створює тиск на доходи від експорту вуглеводнів.

2. США, Rosneft і Lukoil як ключові тригери

Нові санкції США спрямовані проти двох найбільших російських виробників і експортерів нафти — Rosneft і Lukoil .

. Ці обмеження мають набрати чинності з п’ятниці після публікації матеріалу, формуючи очікування посилення тиску на експорт Urals .

. Сам факт оголошення санкцій вже спричинив запобіжну реакцію трейдерів і покупців, що відобразилося різким розширенням знижки Urals до Brent.

Санкційний контур на інтелектуальній карті є центральним вузлом: саме рішення США щодо Rosneft і Lukoil запускає ланцюгову реакцію від переорієнтації покупців до падіння доходів російського бюджету.

3. Китай і Індія шукають альтернативи

Китай та Індія , що залишаються ключовими покупцями російської нафти, почали шукати альтернативні джерела постачання після оголошення санкцій США.

, що залишаються ключовими покупцями російської нафти, після оголошення санкцій США. Причина — ризик вторинних санкцій: покупці побоюються порушити вимоги американських обмежень і опинитися під покараннями.

У результаті попит на Urals з боку основних клієнтів послабився ще до формального набрання чинності санкцій.

На «попитовій» гілці карти видно, що реальна сила санкцій полягає не лише у формальних заборонах, а й у превентивній поведінці покупців. Прагнення уникнути вторинних санкцій стимулює переналаштування торгових потоків на користь інших постачальників, що тисне на ціну Urals.

4. Знижка до Brent: другий за рік стрибок та історичний контекст

Знижка Urals відносно міжнародного еталона Brent на чорноморських і балтійських терміналах розширилася до середніх 23,52 долара США за барель наприкінці минулого тижня.

на чорноморських і балтійських терміналах наприкінці минулого тижня. Це другий випадок у 2025 році , коли знижка Urals до Brent перевищує 15 доларів за барель після санкцій адміністрації Байдена, запроваджених на початку січня.

, коли знижка Urals до Brent перевищує після санкцій адміністрації Байдена, запроваджених на початку січня. Історичний максимум знижки був досягнутий у 2022 році та на початку 2023 року, коли Urals торгувалася більш ніж на 30 доларів за барель нижче Brent на тлі повномасштабного вторгнення росії в україну та запровадження ембарго ЄС на імпорт російської нафти з 2023 року.

На «історичній» гілці інтелектуальної карти видно, що нинішнє розширення знижки повертає ринок до логіки санкційного дисконту 2022–початку 2023 років. Чим ширша знижка, тим більше барелів треба експортувати для збереження того ж бюджетного ефекту, що ускладнює для росії фінансування війни проти україни.

5. 27% падіння нафтових доходів росії

Нафтові доходи російського бюджету , що є найбільшим джерелом наповнення та фінансування війни проти україни, у жовтні впали на 27% у річному вимірі .

, що є та фінансування війни проти україни, у . На це вплинули три фактори: зниження міжнародних цін на нафту загалом; посилення санкцій проти росії з боку США та інших партнерів; зміцнення російського рубля , що зменшує рублевий еквівалент доларових надходжень.

Водночас подальше розширення знижки Urals до Brent створює додатковий негативний тиск на бюджетні показники.

На цій гілці інтелектуальної карти видно, як ринкова ціна, санкційний тиск і валютний курс взаємодіють, формуючи кумулятивний удар по дохідній базі бюджету росії.

Санкції США проти Rosneft і Lukoil стали первинним тригером, що: змусив Китай та Індію шукати альтернативні постачання для уникнення вторинних санкцій; послабив попит на Urals та підштовхнув обвал ціни до 36,61 долара за барель на Чорному морі; розширив знижку до Brent до 23,52 долара за барель , що поглибило санкційний дисконт.

стали первинним тригером, що: Падіння ціни й розширення дисконту безпосередньо транслюються у 27% падіння доходів бюджету від нафти в жовтні .

безпосередньо транслюються у . Історичний досвід 2022–початку 2023 року, коли знижка перевищувала 30 доларів за барель, показує, що тривале збереження значного дисконту під впливом санкцій може суттєво обмежувати фінансові можливості кремля.

У сукупності карта демонструє, що санкційний тиск, зміщення попиту провідних покупців та цінові тренди ведуть до системного послаблення нафтової ренти росії, яка є ключовим ресурсом для продовження війни проти україни.

6. Часові орієнтири

Публікація даних датована 17 листопада 2025 року, 10:00 CST , що фіксує момент ринкової реакції на санкційні рішення США.

, що фіксує момент ринкової реакції на санкційні рішення США. Березень 2023 року позначений як попередній мінімум Urals на тлі запровадження ембарго ЄС на російську нафту .

позначений як попередній мінімум Urals на тлі . Ключову роль у формуванні цінових орієнтирів відіграють: США як ініціатор посилення санкцій; ЄС через ембарго на російську нафту з 2023 року; Китай та Індія як головні покупці, які фактично визначають долю російського експорту після згортання постачань до Європи.

відіграють:

7. Висновок

Узгоджена дія санкційних рішень США та ембарго ЄС у поєднанні з обережністю Китаю й Індії щодо вторинних санкцій посилює структурний тиск на Urals, що відображено на кожній гілці інтелектуальної карти – від цін до бюджетних наслідків.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com