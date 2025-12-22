Вірменія вперше за 30 років імпортувала бензин з Азербайджану: сигнал диверсифікації та зниження залежності від росії

До Вірменії залізницею через Грузію надійшла партія бензину з Азербайджану. Це перша відома комерційна угода між двома країнами за майже три десятиліття. Подія розглядається як крок до зменшення залежності Єревана від російських енергоносіїв та як елемент ширшого політичного й економічного зближення у регіоні.

Перше постачання за три десятиліття

19 грудня до Вірменії прибули 22 залізничні вагони бензину, відправлені з Азербайджану транзитом через територію Грузії. Це стало першим комерційним енергетичним постачанням між двома країнами приблизно за 30 років, попри тривалий конфлікт та закриті кордони.

Дата прибуття: 19 грудня 2025 року

19 грудня 2025 року Маршрут: Азербайджан – Грузія – Вірменія

Азербайджан – Грузія – Вірменія Формат: залізничне постачання бензину

Політичні умови та економічний контекст

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян наголосив, що угода має комерційний характер, але стала можливою завдяки зміні політичного клімату між країнами.

«Торгівля відбувається між приватними компаніями, але саме встановлений мир між Вірменією та Азербайджаном створив політичні умови для цієї торгівлі», — Нікол Пашинян.

Домовленість була досягнута у листопаді під час переговорів за участю віцепрем’єрів обох країн у межах зусиль із розширення економічної співпраці.

Залежність від росії та чутливість диверсифікації

За підсумками минулого року близько 65 відсотків бензину Вірменія імпортувала з росії. Така структура постачання робить питання диверсифікації критично чутливим для енергетичної безпеки країни.

Частка росії в імпорті бензину: ≈65%

≈65% Ризик: висока концентрація одного джерела постачання

висока концентрація одного джерела постачання Мета: зниження політичної та логістичної вразливості

Обмеження та середньострокові ризики

У Вірменії постачання з Азербайджану сприймається як потенційно корисне, але вразливе рішення. Побоювання пов’язані з можливим відновленням напруженості, що може призвести до припинення постачання.

«Існує страх, що у разі нового загострення Азербайджан може перекрити постачання і залишити Вірменію без ресурсу», — зазначила дослідниця Регіонального центру досліджень у Єревані Емілі Бабакян Фрейзер.

Тому нинішню угоду розглядають радше як середньо- та довгострокову можливість, а не як негайну заміну російських обсягів.

Транзит і регіональна логістика

Раніше у 2025 році Азербайджан відновив транзит товарів до Вірменії, скасувавши обмеження, що діяли з 1997 року. З жовтня через азербайджанську територію вже пройшли дві партії зерна з Казахстану та росії.

Рік зняття обмежень: 2025

2025 Попередні транзитні вантажі: зерно з Казахстану та росії

зерно з Казахстану та росії Значення: відновлення регіональних логістичних коридорів

Можливі наслідки для ринку

Диверсифікація джерел: поява азербайджанського напрямку знижує монопольну роль росії у постачанні бензину.

поява азербайджанського напрямку знижує монопольну роль росії у постачанні бензину. Логістична стійкість: залізничний маршрут через Грузію підвищує гнучкість постачання у кризових сценаріях.

залізничний маршрут через Грузію підвищує гнучкість постачання у кризових сценаріях. Стратегічні запаси: нові канали імпорту створюють умови для формування більш стійких резервів пального.

Захист критичної інфраструктури

Військова складова: зниження напруги зменшує ризики фізичних загроз для транспортних коридорів.

зниження напруги зменшує ризики фізичних загроз для транспортних коридорів. Економічна складова: відновлення транзиту стимулює інвестиції в залізничну та прикордонну інфраструктуру.

відновлення транзиту стимулює інвестиції в залізничну та прикордонну інфраструктуру. Розосередження ризиків: альтернативні маршрути зменшують залежність від одного геополітичного центру.

Вплив на ціноутворення

Структура ціни: конкуренція між джерелами може знизити імпортну премію.

конкуренція між джерелами може знизити імпортну премію. Маржа: альтернативні постачання посилюють переговорну позицію імпортерів.

альтернативні постачання посилюють переговорну позицію імпортерів. Конкуренція: зменшення домінування одного постачальника створює передумови для стабілізації цін.

Джерело: Terminal

За матеріалами: RFE/RL — Armenian Service та Azerbaijani Service