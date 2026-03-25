Британія посилює контроль за цінами та прискорює розвиток атомної енергетики на тлі глобальної нестабільності

Уряд Великої Британії оголосив комплекс заходів для стримування зростання цін, боротьби зі спекуляціями та посилення енергетичної безпеки. Серед ключових рішень — нова система контролю за ціноутворенням, прискорення розвитку атомної генерації та можливе зниження імпортних тарифів на продукти харчування. Ініціатива є відповіддю на зростання вартості життя та вплив глобальних конфліктів на економіку.

Антикризова стратегія: контроль за цінами та енергетична незалежність

Боротьба зі спекулятивним зростанням цін

Уряд планує впровадити нову систему протидії надприбуткам, яка дозволить оперативно реагувати на необґрунтоване підвищення цін.

  • Створення спеціального механізму для контролю за цінами під час кризових періодів
  • Розширення повноважень регуляторів, зокрема Управління з конкуренції та ринків (CMA — Competition and Markets Authority, орган контролю за конкуренцією)
  • Можливість введення тимчасових обмежень для запобігання ціновим зловживанням

Також заплановано проведення екстреної зустрічі Ради регуляторів із залученням CMA для контролю функціонування ринків.

Прискорення розвитку атомної енергетики

Ключовим напрямком енергетичної політики стане масштабне спрощення реалізації атомних проєктів.

  • До кінця 2027 року планується повністю реформувати процедури погодження для нових АЕС
  • Скорочення бюрократичних бар’єрів та прискорення запуску нових потужностей
  • Державні гарантії для захисту інфраструктурних проєктів від юридичних затримок
  • Зменшення залежності від газу, ціни на який залишаються волатильними

Мета — забезпечити стабільне внутрішнє виробництво електроенергії та знизити ризики, пов’язані з імпортом енергоносіїв.

Зниження вартості життя: паливо та продукти

Уряд також зосередився на прямій підтримці домогосподарств:

  • Продовження зниження акцизу на пальне на 5 пенсів вже протягом 17 місяців
  • Обмеження тарифів на енергію до кінця червня, що дозволяє середньому домогосподарству заощадити 117 фунтів
  • Додаткова підтримка вразливих груп — до 150 фунтів
  • Виділення 53 млн фунтів на компенсацію витрат на мазут для опалення
  • Запуск сервісу Cheaper Fuel Finder для пошуку дешевшого пального

Окремо розглядається можливість точкового зниження імпортних тарифів на агропродукцію, що може зменшити ціни на продукти харчування.

Фіскальна стабільність та уроки попередніх криз

Уряд наголошує на необхідності обережної бюджетної політики:

  • У попередніх програмах підтримки домогосподарства з найвищими доходами отримали в середньому 1350 фунтів допомоги
  • Це становило 11% загальних витрат на підтримку енергетичних рахунків
  • Надмірні державні витрати призвели до зростання інфляції та відсоткових ставок

Чим довший і складніший конфлікт, тим сильніше він впливає на нашу економіку та країну — Рейчел Рівз, канцлерка казначейства Великої Британії

Ми не починали цю війну, але конфлікт на Близькому Сході впливає на нас, і ми реагуємо — Рейчел Рівз

Контроль за паливним ринком

  • CMA посилює моніторинг цін на бензин і дизель
  • Проводиться дослідження ринку мазуту для опалення
  • У разі порушень будуть застосовані санкції відповідно до законодавства

Джерело: Terminal
За матеріалами: gov.uk




