Ризики в Ормузькій протоці стримали повне зняття премії з нафтових цін

Обновлено: Июль 07, 2026. Тэги: , , , , , , , , ,

Ризики в Ормузькій протоці стримали повне зняття премії з нафтових цін

7 липня Brent зріс до 72,37 дол./бар., а WTI — до 68,85 дол./бар. Ринок одночасно враховував відновлення пропозиції та повідомлення про ракетний обстріл комерційних суден у районі Ормузької протоки, де судноплавні оператори залишалися обережними.

Відновлення постачання нафти не усунуло ризики для морської логістики

Reuters повідомило 7 липня, що ціни на нафту зросли після попереднього повернення до рівнів, близьких до періоду до американо-іранської війни. Станом на 03:50 GMT Brent подорожчав на 38 центів, або 0,5%, до 72,37 дол./бар., а WTI — на 30 центів, або 0,4%, до 68,85 дол./бар.

Одним із чинників залишалася ситуація в Ормузькій протоці. За повідомленням Axios із посиланням на американських посадовців, Корпус вартових ісламської революції Ірану ввечері в понеділок випустив щонайменше дві ракети по комерційних суднах, що проходили протокою. Судна зазнали значних пошкоджень, але постраждалих не було.

Водночас японські супертанкери із саудівською нафтою прямували до Ормузької протоки для виходу з Перської затоки. Це зменшувало обсяг нафти, заблокованої всередині регіону, але не означало повного відновлення нормальної логістики.

Аналітики ANZ зазначили, що початкове відновлення проходів танкерів через протоку зупинилося: кількість переходів залишалася однозначною, а сталого відновлення не було. Для ринку дизельного пального це зберігає значення через залежність ціни нафтопродуктів від морської доступності сирої нафти та витрат на перевезення.

«Ринок залишається обережним і не готовий повністю покладатися на стабільність нинішнього перемир’я», — заявив головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

«Судноплавні оператори залишаються обережними, що обмежує швидкість повернення експорту сирої нафти до нормального рівня», — зазначили аналітики ANZ.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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