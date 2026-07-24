Молдова підняла граничну ціну бензину А-95 до 30,16 лея за літр

Обновлено: Июль 24, 2026.

Молдова підняла граничну ціну бензину А-95 до 30,16 лея за літр

Національне агентство з регулювання в енергетиці Молдови 24 липня встановило максимальні роздрібні ціни на 25–27 липня: бензин А-95 — 30,16 лея за літр, дизель — 30,29 лея за літр. Денна динаміка становила +0,27 лея для бензину та +0,49 лея для дизпального.

Формула ANRE показує, як імпортні котирування, маржа, акциз і ПДВ складаються у кінцеву ціну пального

ANRE Молдови опублікувало розрахунок максимальної референтної ціни, встановленої 24 липня 2026 року та чинної для 25–27 липня. Для Gasoline 95 standard type максимальна роздрібна ціна визначена на рівні 30,16 лея за літр. Для Diesel standard type — 30,29 лея за літр.

У структурі ціни бензину А-95 найбільша частина припала на компонент PL*CV — 14,14 лея за літр. ANRE пояснює, що PL — це середнє значення середніх котирувань за 14 днів до дня розрахунку, а CV — середній офіційний курс національної валюти до долара США за той самий 14-денний період. Комерційна маржа MC становила 3,82 лея за літр, акциз AC — 7,17 лея, ПДВ — 5,03 лея.

Для дизпального PL*CV становив 18,04 лея за літр, MC — 3,84 лея, акциз — 3,36 лея, ПДВ — 5,05 лея. ANRE зазначає, що специфічна комерційна маржа включає транспортні та страхові витрати до території Молдови, зокрема маржу переробки, витрати на перевалку й зберігання, інші роздрібні витрати та прибуток або збиток.

Такий розрахунок важливий для регіональних паливних ринків, оскільки демонструє чутливість імпортозалежної країни до зовнішніх котирувань, валютного курсу, акцизу, ПДВ і логістичної складової. Саме ці елементи формують кінцеву ціну бензину для споживача.

Джерело: Terminal. За матеріалами: ANRE Moldova.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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