Молдова підняла граничну ціну бензину А-95 до 30,16 лея за літр

Національне агентство з регулювання в енергетиці Молдови 24 липня встановило максимальні роздрібні ціни на 25–27 липня: бензин А-95 — 30,16 лея за літр, дизель — 30,29 лея за літр. Денна динаміка становила +0,27 лея для бензину та +0,49 лея для дизпального.

Формула ANRE показує, як імпортні котирування, маржа, акциз і ПДВ складаються у кінцеву ціну пального

ANRE Молдови опублікувало розрахунок максимальної референтної ціни, встановленої 24 липня 2026 року та чинної для 25–27 липня. Для Gasoline 95 standard type максимальна роздрібна ціна визначена на рівні 30,16 лея за літр. Для Diesel standard type — 30,29 лея за літр.

У структурі ціни бензину А-95 найбільша частина припала на компонент PL*CV — 14,14 лея за літр. ANRE пояснює, що PL — це середнє значення середніх котирувань за 14 днів до дня розрахунку, а CV — середній офіційний курс національної валюти до долара США за той самий 14-денний період. Комерційна маржа MC становила 3,82 лея за літр, акциз AC — 7,17 лея, ПДВ — 5,03 лея.

Для дизпального PL*CV становив 18,04 лея за літр, MC — 3,84 лея, акциз — 3,36 лея, ПДВ — 5,05 лея. ANRE зазначає, що специфічна комерційна маржа включає транспортні та страхові витрати до території Молдови, зокрема маржу переробки, витрати на перевалку й зберігання, інші роздрібні витрати та прибуток або збиток.

Такий розрахунок важливий для регіональних паливних ринків, оскільки демонструє чутливість імпортозалежної країни до зовнішніх котирувань, валютного курсу, акцизу, ПДВ і логістичної складової. Саме ці елементи формують кінцеву ціну бензину для споживача.

Джерело: Terminal. За матеріалами: ANRE Moldova.