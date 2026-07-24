Фізична нафта для НПЗ наблизилася до $110 за барель через скорочення постачання та обхідні маршрути

Ціни фізичних партій нафти у Європі, Африці та на Близькому Сході піднялися до двомісячних максимумів, а сорт Forties досяг $108,77 за барель. Одночасно видобуток у Казахстані скоротився приблизно удвічі — до 406 тис. барелів на добу, посилюючи конкуренцію європейських НПЗ за альтернативну сировину.

Фізичні партії подорожчали сильніше за біржові ф’ючерси

Індикатор Dated Brent, який використовується для ціноутворення більшості фізичних партій нафти, 23 липня досяг $105,70 за барель — найвищого рівня з кінця травня. Наступного дня північноморський сорт Forties подорожчав до $108,77 за барель.

Показник Рівень Ринковий сигнал Dated Brent $105,70 за барель максимум із кінця травня Forties $108,77 за барель наближення фізичної сировини до $110 Премія Dubai до свопів $12,74 за барель подвоїлася за добу Премія Oman $12,62 за барель максимум із кінця травня Премія Murban $19,04 за барель максимум із 7 квітня Видобуток Казахстану близько 406 тис. барелів на добу скорочення приблизно удвічі

Премія фізичної нафти показує, скільки покупець сплачує понад базовий індикатор за конкретну доступну партію. Її зростання означає, що НПЗ конкурують не лише за ціну на паперовому ринку, а й за обмежений ресурс із прийнятними строками доставки.

Атаки та закриття терміналів змінюють маршрути

Постачання одночасно обмежують атаки на судна у Червоному морі, ускладнений прохід через Ормузьку протоку та зупинка головного експортного термінала CPC у Чорному морі. Після закриття термінала Казахстан зменшив видобуток приблизно до 406 тис. барелів на добу.

Аналітики Kpler очікують, що зниження казахстанського експорту збільшить попит середземноморських НПЗ на нафту з Північного моря та Західної Африки. Це вже підтримало премії Forties та інших атлантичних сортів.

Saudi Aramco запропонувала додаткові партії нафти з єгипетського середземноморського порту Сіді-Керір. Однак для азійських покупців обхід навколо Африки додає до маршруту майже місяць. SK Energy зафрахтувала супертанкер для перевезення 2 млн барелів із Сіді-Керіра до Південної Кореї за $18,5 млн.

Посилення конкуренції азійських та європейських НПЗ за атлантичну сировину може підвищувати собівартість переробки й підтримувати високі ціни дизельного пального навіть без зупинення європейських заводів. Раніше «Термінал» описував подвійний тиск глобальних і внутрішньоєвропейських логістичних обмежень на дизель та падіння руху суден через Ормузьку протоку.

Джерела: Reuters.