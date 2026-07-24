Президент Польщі передав податок на надприбутки нафтових компаній до Конституційного трибуналу

Обновлено: Июль 24, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Президент Польщі передав податок на надприбутки нафтових компаній до Конституційного трибуналу

Президент Польщі Кароль Навроцький вирішив не підписувати без додаткової перевірки закон про оподаткування надприбутків нафтових і газових компаній. Документ передбачає ставку 60% для частини доходів від продажу пального та мав забезпечити бюджету 4 млрд злотих.

Податкова ініціатива може бути переглянута через ретроактивність і ризик перенесення витрат у ціни

Закон, схвалений польським парламентом, запроваджує додатковий податок для нафтових і газових компаній, які отримали підвищені доходи на тлі зростання маржі та перебоїв із постачанням через війну на Близькому Сході.

Під оподаткування за ставкою 60% мали потрапити доходи від продажу пального у 2026 році, що перевищують середній показник попереднього року більш ніж на 20%. Очікувані надходження до державного бюджету оцінено в 4 млрд злотих, або $1,05 млрд.

Президент звернув увагу на те, що закон планують застосовувати до доходів, отриманих починаючи з березня, тобто до набрання ним чинності. Через сумніви щодо відповідності такого підходу Конституції документ буде передано до Конституційного трибуналу.

Основне питання — хто фактично сплатить податок

Кароль Навроцький також заявив про ризик, що компанії перенесуть додаткове податкове навантаження на покупців через підвищення цін на пальне. У такому разі захід, представлений як інструмент вилучення надприбутків, може збільшити витрати домогосподарств і бізнесу.

Для набрання чинності закон потребує підпису президента. Глава держави також має право накласти вето або передати документ до Конституційного трибуналу.

«Я не можу погодитися із ситуацією, коли спробу залатати державні фінанси подають як захист громадян, а результатом стане нова хвиля підвищення цін», — заявив Кароль Навроцький.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

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    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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