Президент Польщі передав податок на надприбутки нафтових компаній до Конституційного трибуналу

Президент Польщі Кароль Навроцький вирішив не підписувати без додаткової перевірки закон про оподаткування надприбутків нафтових і газових компаній. Документ передбачає ставку 60% для частини доходів від продажу пального та мав забезпечити бюджету 4 млрд злотих.

Податкова ініціатива може бути переглянута через ретроактивність і ризик перенесення витрат у ціни

Закон, схвалений польським парламентом, запроваджує додатковий податок для нафтових і газових компаній, які отримали підвищені доходи на тлі зростання маржі та перебоїв із постачанням через війну на Близькому Сході.

Під оподаткування за ставкою 60% мали потрапити доходи від продажу пального у 2026 році, що перевищують середній показник попереднього року більш ніж на 20%. Очікувані надходження до державного бюджету оцінено в 4 млрд злотих, або $1,05 млрд.

Президент звернув увагу на те, що закон планують застосовувати до доходів, отриманих починаючи з березня, тобто до набрання ним чинності. Через сумніви щодо відповідності такого підходу Конституції документ буде передано до Конституційного трибуналу.

Основне питання — хто фактично сплатить податок

Кароль Навроцький також заявив про ризик, що компанії перенесуть додаткове податкове навантаження на покупців через підвищення цін на пальне. У такому разі захід, представлений як інструмент вилучення надприбутків, може збільшити витрати домогосподарств і бізнесу.

Для набрання чинності закон потребує підпису президента. Глава держави також має право накласти вето або передати документ до Конституційного трибуналу.

«Я не можу погодитися із ситуацією, коли спробу залатати державні фінанси подають як захист громадян, а результатом стане нова хвиля підвищення цін», — заявив Кароль Навроцький.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.