Люксембург підвищив ціну дизельного пального на 3,6 євроцента за літр

Із 24 липня максимальна роздрібна ціна дизельного пального в Люксембурзі зросла на €0,036 — до €1,889 за літр із ПДВ. На стільки ж подорожчав дизель для промислового, комерційного та сільськогосподарського використання, тоді як бензин А-98 подешевшав.

Підвищення охопило всі основні категорії дизельного пального

Міністерство економіки Люксембургу оголосило нові максимальні ціни на нафтопродукти, що набули чинності 24 липня. Автомобільне дизельне пальне подорожчало на 3,6 євроцента за літр і тепер коштує €1,889 за літр із ПДВ.

Категорія продукту Нова ціна Зміна Автомобільне дизельне пальне €1,889 за літр +€0,036 Дизель для промислового й комерційного використання €1,494 за літр +€0,036 Дизель для сільського господарства та садівництва €1,341 за літр +€0,036 Пічне паливо €1,380 за літр +€0,038

Одночасне підвищення автомобільного, комерційного та аграрного дизеля свідчить про зміну базової вартості середніх дистилятів, а не лише окремої роздрібної націнки.

Бензин і дизель рухалися у різних напрямках

Бензин А-98 подешевшав на 3,5 євроцента — до €1,903 за літр. Ціна бензину А-95 залишилася на рівні €1,764 за літр, а скрапленого нафтового газу — €0,713 за літр.

Таким чином, різниця між бензином А-98 і дизельним пальним скоротилася до €0,014 за літр. Водночас дизель став на €0,125 дорожчим за бензин А-95.

Зміна в Люксембурзі відбулася на тлі загального підвищення європейських цін. «Термінал» уже повідомляв, що вартість дизельного пального у країнах ЄС відрізняється майже на €0,94 за літр, а середній показник за тиждень збільшився майже на 10,5 євроцента.

Джерела: Chronicle.lu, Guichet.lu.