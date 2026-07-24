Люксембург підвищив ціну дизельного пального на 3,6 євроцента за літр

Обновлено: Июль 24, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Із 24 липня максимальна роздрібна ціна дизельного пального в Люксембурзі зросла на €0,036 — до €1,889 за літр із ПДВ. На стільки ж подорожчав дизель для промислового, комерційного та сільськогосподарського використання, тоді як бензин А-98 подешевшав.

Підвищення охопило всі основні категорії дизельного пального

Міністерство економіки Люксембургу оголосило нові максимальні ціни на нафтопродукти, що набули чинності 24 липня. Автомобільне дизельне пальне подорожчало на 3,6 євроцента за літр і тепер коштує €1,889 за літр із ПДВ.

Категорія продукту Нова ціна Зміна
Автомобільне дизельне пальне €1,889 за літр +€0,036
Дизель для промислового й комерційного використання €1,494 за літр +€0,036
Дизель для сільського господарства та садівництва €1,341 за літр +€0,036
Пічне паливо €1,380 за літр +€0,038

Одночасне підвищення автомобільного, комерційного та аграрного дизеля свідчить про зміну базової вартості середніх дистилятів, а не лише окремої роздрібної націнки.

Бензин і дизель рухалися у різних напрямках

Бензин А-98 подешевшав на 3,5 євроцента — до €1,903 за літр. Ціна бензину А-95 залишилася на рівні €1,764 за літр, а скрапленого нафтового газу — €0,713 за літр.

Таким чином, різниця між бензином А-98 і дизельним пальним скоротилася до €0,014 за літр. Водночас дизель став на €0,125 дорожчим за бензин А-95.

Зміна в Люксембурзі відбулася на тлі загального підвищення європейських цін. «Термінал» уже повідомляв, що вартість дизельного пального у країнах ЄС відрізняється майже на €0,94 за літр, а середній показник за тиждень збільшився майже на 10,5 євроцента.

Джерела: Chronicle.lu, Guichet.lu.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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