2021-11-22: Вартість нафти Brent оновила мінімум з жовтня

Світові ціни на нафту в понеділок вранці знижуються, вартість марки Brent опускалася нижче 78 доларів за барель вперше з початку жовтня, свідчать дані торгів.

Передає Прайм.

Станом на 6.46 за Києвом вартість січневих ф’ючерсів на нафту марки Brent знижувалася на 0,2% — до 78,74 долара за барель, при цьому раніше вона опускалася нижче 78 доларів вперше майже за два місяці. Січневі ф’ючерси на WTI дешевшали на 0,04% — до 75,91 долара за барель.

Нафта продовжує помірно дешевшати після найсильнішого з серпня тижневого зниження — за минулий тиждень марка Brent втратила 3,6%, WTI – 5,8%. Песимізм був викликаний побоюваннями за попит на тлі нового сплеску захворюваності коронавірусом.

Крім того, трейдери оцінюють можливість надлишку сировини на ринку у зв’язку з ймовірним вивільненням нафти зі стратегічних запасів США. Такий захід розглядає і Японія, згідно з повідомленнями ЗМІ. Однак аналітики вважають це малоймовірним.

Раніше Термінал писав, що нафта дешевшає в очікуванні продажу з резервів КНР.