ЄС остаточно розриває енергетичну залежність від росії

Обновлено: Май 10, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , , ,

ЄС остаточно розриває енергетичну залежність від росії

Європейський Союз презентував дорожню карту повного розриву енергетичних зв’язків із росією. План передбачає поступову і скоординовану відмову від імпорту російських газу, нафти та ядерного палива до 2027 року. Документ передбачає диверсифікацію постачання, збільшення обсягів ЗПГ, контроль за російським тіньовим флотом та розвиток власного виробництва енергоресурсів і радіоізотопів.

ЄС припинить свою залежність від російських енергоносіїв, зупинивши імпорт газу й нафти та поетапно відмовившись від ядерної енергії з росії, забезпечуючи при цьому стабільне постачання енергії та цінову стабільність в усьому Союзі. Представлена Європейською комісією дорожня карта «REPowerEU» відкриває шлях до повної енергетичної незалежності ЄС.

Попри значний прогрес, досягнутий завдяки санкціям і плану «REPowerEU» після вторгнення росії в Україну, у 2024 році спостерігалося часткове відновлення імпорту російського газу. Це змусило Єврокомісію ініціювати скоординовану відповідь на збереження ризиків для енергетичної безпеки.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила:

«Війна в Україні брутально викрила ризики шантажу, економічного примусу та цінових потрясінь. Завдяки REPowerEU ми диверсифікували енергопостачання й суттєво скоротили залежність від російського викопного палива. Настав час повністю розірвати енергетичні зв’язки з ненадійним постачальником. Енергія, яка надходить до Європи, не повинна фінансувати агресивну війну проти України».

Ключові положення дорожньої карти:

  • Газ:
    • нові контракти з російськими постачальниками (трубопровідний і ЗПГ) будуть заборонені,
    • чинні спотові контракти мають бути припинені до кінця 2025 року,
    • весь залишок імпорту має бути припинений до 2027 року.
  • Нафта:
    • Єврокомісія запропонує заходи щодо боротьби з тіньовим флотом росії, який транспортує нафту в обхід санкцій.
  • Ядерна енергетика:
    • очікується заборона нових контрактів на постачання урану та збагаченого урану з росії,
    • Європейська ініціатива «Радіоізотопна долина» має забезпечити виробництво медичних радіоізотопів у межах ЄС.

У 2025 році очікується зростання глобальних потужностей ЗПГ на 200 млрд кубометрів, що в п’ять разів перевищує обсяги поточного імпорту газу з росії до ЄС. Водночас Єврокомісія планує скоротити споживання природного газу на 40—50 млрд куб. м до 2027 року.

Дорожня карта також передбачає:

  • об’єднання попиту на газ між державами-членами,
  • оптимальне використання інфраструктури,
  • покращення прозорості і контролю за російськими потоками енергоносіїв.

Ці заходи спираються на досягнення Плану «REPowerEU», впровадженого у травні 2022 року у відповідь на вторгнення росії в Україну. Відтоді:

  • імпорт російського газу скоротився з 150 млрд куб. м (2021 р.) до 52 млрд куб. м (2024 р.),
  • частка російського газу в імпорті впала з 45% до 19%,
  • імпорт російського вугілля повністю заборонено,
  • імпорт нафти знизився з 27% до 3%.

Держави-члени, що мають реактори типу ВВЕР, просунулись у відмові від російського ядерного палива на користь альтернативних постачальників.

Водночас дорожня карта гармонізується з іншими ініціативами ЄС:
«Компасом конкурентоспроможності», Угодою про чисту промисловість та Планом дій щодо доступної за ціною енергії.

Таким чином, Європа не лише посилює свою енергетичну безпеку, а й стимулює економіку, прискорює декарбонізацію та зміцнює свою геополітичну незалежність.

Джерело: НТЦ Псіхєя mailto:oil@ukroil.com.ua

За матеріалами:  ec.europa.eu

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(Всего статей: 2518)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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