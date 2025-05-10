ЄС остаточно розриває енергетичну залежність від росії

Європейський Союз презентував дорожню карту повного розриву енергетичних зв’язків із росією. План передбачає поступову і скоординовану відмову від імпорту російських газу, нафти та ядерного палива до 2027 року. Документ передбачає диверсифікацію постачання, збільшення обсягів ЗПГ, контроль за російським тіньовим флотом та розвиток власного виробництва енергоресурсів і радіоізотопів.

ЄС припинить свою залежність від російських енергоносіїв, зупинивши імпорт газу й нафти та поетапно відмовившись від ядерної енергії з росії, забезпечуючи при цьому стабільне постачання енергії та цінову стабільність в усьому Союзі. Представлена Європейською комісією дорожня карта «REPowerEU» відкриває шлях до повної енергетичної незалежності ЄС.

Попри значний прогрес, досягнутий завдяки санкціям і плану «REPowerEU» після вторгнення росії в Україну, у 2024 році спостерігалося часткове відновлення імпорту російського газу. Це змусило Єврокомісію ініціювати скоординовану відповідь на збереження ризиків для енергетичної безпеки.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила:

«Війна в Україні брутально викрила ризики шантажу, економічного примусу та цінових потрясінь. Завдяки REPowerEU ми диверсифікували енергопостачання й суттєво скоротили залежність від російського викопного палива. Настав час повністю розірвати енергетичні зв’язки з ненадійним постачальником. Енергія, яка надходить до Європи, не повинна фінансувати агресивну війну проти України».

Ключові положення дорожньої карти:

Газ: нові контракти з російськими постачальниками (трубопровідний і ЗПГ) будуть заборонені, чинні спотові контракти мають бути припинені до кінця 2025 року, весь залишок імпорту має бути припинений до 2027 року.

Нафта: Єврокомісія запропонує заходи щодо боротьби з тіньовим флотом росії, який транспортує нафту в обхід санкцій.

Ядерна енергетика: очікується заборона нових контрактів на постачання урану та збагаченого урану з росії, Європейська ініціатива «Радіоізотопна долина» має забезпечити виробництво медичних радіоізотопів у межах ЄС.



У 2025 році очікується зростання глобальних потужностей ЗПГ на 200 млрд кубометрів, що в п’ять разів перевищує обсяги поточного імпорту газу з росії до ЄС. Водночас Єврокомісія планує скоротити споживання природного газу на 40—50 млрд куб. м до 2027 року.

Дорожня карта також передбачає:

об’єднання попиту на газ між державами-членами,

оптимальне використання інфраструктури,

покращення прозорості і контролю за російськими потоками енергоносіїв.

Ці заходи спираються на досягнення Плану «REPowerEU», впровадженого у травні 2022 року у відповідь на вторгнення росії в Україну. Відтоді:

імпорт російського газу скоротився з 150 млрд куб. м (2021 р.) до 52 млрд куб. м (2024 р.),

частка російського газу в імпорті впала з 45% до 19%,

імпорт російського вугілля повністю заборонено,

імпорт нафти знизився з 27% до 3%.

Держави-члени, що мають реактори типу ВВЕР, просунулись у відмові від російського ядерного палива на користь альтернативних постачальників.

Водночас дорожня карта гармонізується з іншими ініціативами ЄС:

«Компасом конкурентоспроможності», Угодою про чисту промисловість та Планом дій щодо доступної за ціною енергії.

Таким чином, Європа не лише посилює свою енергетичну безпеку, а й стимулює економіку, прискорює декарбонізацію та зміцнює свою геополітичну незалежність.

Джерело: НТЦ Псіхєя mailto:oil@ukroil.com.ua

За матеріалами: ec.europa.eu