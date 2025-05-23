ЄС у 2024 році витратив на російські енергоресурси більше, ніж на допомогу Україні — звіт CREA

У 2024 році Європейський Союз витратив на імпорт енергоресурсів з росії приблизно на 7 мільярдів євро більше, ніж на військову та фінансову допомогу Україні — попри гучні обіцянки зменшити залежність від російських енергоносіїв.
Фактичний баланс: енергетичні платежі проти підтримки України
- €46 мільярдів — саме стільки витратив ЄС на імпорт енергоресурсів з росії у 2024 році. Основну частину становили зріджений природний газ (LNG) та трубопровідний газ.
- Натомість Україна отримала лише €39 мільярдів допомоги з боку ЄС — і це включно з фінансовою та військовою підтримкою.
«Попри публічні заяви про поступовий вихід з енергетичної залежності від росії, ЄС у 2024 році насправді посилив енергетичні зв’язки — через LNG-поставки до Франції, Іспанії та Бельгії», — йдеться у звіті Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).
- Постачання трубопровідного газу зменшились, однак імпорт LNG з росії до Європи відчутно зріс, що суперечить офіційним заявам ЄС про енергетичну дезінтеграцію.
- У звіті також вказано на політичний дисонанс, який супроводжує енергетичну політику ЄС, де економічні, безпекові та геополітичні інтереси часто не узгоджуються.
Ціновий ліміт на російську нафту — під тиском ревізії
- На фоні цих даних ЄС та Велика Британія ініціювали обговорення у рамках G7 щодо зниження цінової стелі на російську нафту з поточних $60 до $50 або навіть $30 за барель.
- Україна лобіює встановлення ліміту саме на рівні $30, а Велика Британія вже офіційно підтримала цю ініціативу.
- За оцінками Bloomberg, Лондон вважає чинну стелю “неефективною на тлі нової експортної тактики росії”, зокрема застосування тіньового флоту танкерів.
«Попри падіння доходів кремля від експорту нафти з 2022 року, вони залишаються суттєвими завдяки лазівкам і тіньовим схемам постачання», — наголошується у звіті.
Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com,