ЄС у 2024 році витратив на російські енергоресурси більше, ніж на допомогу Україні — звіт CREA

Обновлено: Май 23, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

ЄС у 2024 році витратив на російські енергоресурси більше, ніж на допомогу Україні — звіт CREA

У 2024 році Європейський Союз витратив на імпорт енергоресурсів з росії приблизно на 7 мільярдів євро більше, ніж на військову та фінансову допомогу Україні — попри гучні обіцянки зменшити залежність від російських енергоносіїв.

Фактичний баланс: енергетичні платежі проти підтримки України

  • €46 мільярдів — саме стільки витратив ЄС на імпорт енергоресурсів з росії у 2024 році. Основну частину становили зріджений природний газ (LNG) та трубопровідний газ.
  • Натомість Україна отримала лише €39 мільярдів допомоги з боку ЄС — і це включно з фінансовою та військовою підтримкою.

«Попри публічні заяви про поступовий вихід з енергетичної залежності від росії, ЄС у 2024 році насправді посилив енергетичні зв’язки — через LNG-поставки до Франції, Іспанії та Бельгії», — йдеться у звіті Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).

  • Постачання трубопровідного газу зменшились, однак імпорт LNG з росії до Європи відчутно зріс, що суперечить офіційним заявам ЄС про енергетичну дезінтеграцію.
  • У звіті також вказано на політичний дисонанс, який супроводжує енергетичну політику ЄС, де економічні, безпекові та геополітичні інтереси часто не узгоджуються.

Ціновий ліміт на російську нафту — під тиском ревізії

  • На фоні цих даних ЄС та Велика Британія ініціювали обговорення у рамках G7 щодо зниження цінової стелі на російську нафту з поточних $60 до $50 або навіть $30 за барель.
  • Україна лобіює встановлення ліміту саме на рівні $30, а Велика Британія вже офіційно підтримала цю ініціативу.
  • За оцінками Bloomberg, Лондон вважає чинну стелю “неефективною на тлі нової експортної тактики росії”, зокрема застосування тіньового флоту танкерів.

«Попри падіння доходів кремля від експорту нафти з 2022 року, вони залишаються суттєвими завдяки лазівкам і тіньовим схемам постачання», — наголошується у звіті.

Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com,

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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