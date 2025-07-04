Данія очолює ЄС на тлі загострення геополітичної напруги

Обновлено: Июль 04, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , , ,

Данія очолює ЄС на тлі загострення геополітичної напруги

Данія розпочала своє шестимісячне головування в Раді Європейського Союзу, стикаючись із викликами європейської безпеки, торгівлі, війни в Україні та внутрішніми суперечностями в самому блоці. Очікується, що країна спробує утримати баланс у дискусіях про довгостроковий бюджет ЄС, санкції проти грузинської влади та рф, а також питання розширення.

Пріоритети головування Данії в ЄС

Данія з 1 липня очолила Раду ЄС, підкресливши важливість єдності на тлі безпекових і торговельних загроз. Прем’єрка Метте Фредеріксен наголосила:

«Європа стоїть на рубежі історії. Світ, що забезпечував нам свободу й добробут, більше не можна сприймати як даність»

Ключові теми наступних шести місяців:

  • Довгостроковий бюджет ЄС з 2028 року: Єврокомісія представить базовий план у липні, а розгорнуту концепцію — у вересні. Обговорення триватимуть роками.
  • Санкційна політика: обговорення нових обмежень проти Грузії через відхід від демократичних реформ і наближення до москви. 18-й пакет санкцій проти рф можуть погодити найближчими днями, але без зниження стелі ціни на нафту з $60 до $45 через відсутність підтримки Вашингтона.
  • Розширення ЄС: Данія прагне прискорити процес, але національні вето сповільнять прогрес. Албанія та Чорногорія зберігають поступове просування, але Угорщина блокує переговори з Україною.

Дипломатичні виклики та питання територій

Особливо чутливою темою залишається статус Гренландії. Данія намагатиметься уникнути обговорення трансатлантичних угод щодо острова, який лишається під її контролем, попри інтереси США. Нещодавні вибори у Гренландії зміцнили позиції Копенгагена, але питання може знову постати перед ЄС.

Внутрішні суперечності в ЄС

  • Угорщина та Словаччина можуть заблокувати жорсткі санкції проти Грузії та рф.
  • Будапешт блокує переговори про членство України та може продовжувати це до виборів 2026 року.
  • Інші країни можуть відповісти затримкою перемовин із «улюбленцями» Угорщини — Боснією і Герцеговиною та Сербією.
  • Косово, яке подало заявку на вступ у 2022 році, ймовірно, не зрушить із місця через відсутність консенсусу серед членів ЄС і політичну кризу в Приштині.

Джерело: Terminal

За матеріалами: oilprice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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