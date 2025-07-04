Данія очолює ЄС на тлі загострення геополітичної напруги

Данія розпочала своє шестимісячне головування в Раді Європейського Союзу, стикаючись із викликами європейської безпеки, торгівлі, війни в Україні та внутрішніми суперечностями в самому блоці. Очікується, що країна спробує утримати баланс у дискусіях про довгостроковий бюджет ЄС, санкції проти грузинської влади та рф, а також питання розширення.
Пріоритети головування Данії в ЄС
Данія з 1 липня очолила Раду ЄС, підкресливши важливість єдності на тлі безпекових і торговельних загроз. Прем’єрка Метте Фредеріксен наголосила:
«Європа стоїть на рубежі історії. Світ, що забезпечував нам свободу й добробут, більше не можна сприймати як даність»
Ключові теми наступних шести місяців:
- Довгостроковий бюджет ЄС з 2028 року: Єврокомісія представить базовий план у липні, а розгорнуту концепцію — у вересні. Обговорення триватимуть роками.
- Санкційна політика: обговорення нових обмежень проти Грузії через відхід від демократичних реформ і наближення до москви. 18-й пакет санкцій проти рф можуть погодити найближчими днями, але без зниження стелі ціни на нафту з $60 до $45 через відсутність підтримки Вашингтона.
- Розширення ЄС: Данія прагне прискорити процес, але національні вето сповільнять прогрес. Албанія та Чорногорія зберігають поступове просування, але Угорщина блокує переговори з Україною.
Дипломатичні виклики та питання територій
Особливо чутливою темою залишається статус Гренландії. Данія намагатиметься уникнути обговорення трансатлантичних угод щодо острова, який лишається під її контролем, попри інтереси США. Нещодавні вибори у Гренландії зміцнили позиції Копенгагена, але питання може знову постати перед ЄС.
Внутрішні суперечності в ЄС
- Угорщина та Словаччина можуть заблокувати жорсткі санкції проти Грузії та рф.
- Будапешт блокує переговори про членство України та може продовжувати це до виборів 2026 року.
- Інші країни можуть відповісти затримкою перемовин із «улюбленцями» Угорщини — Боснією і Герцеговиною та Сербією.
- Косово, яке подало заявку на вступ у 2022 році, ймовірно, не зрушить із місця через відсутність консенсусу серед членів ЄС і політичну кризу в Приштині.
Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com