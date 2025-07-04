Данія очолює ЄС на тлі загострення геополітичної напруги

Данія розпочала своє шестимісячне головування в Раді Європейського Союзу, стикаючись із викликами європейської безпеки, торгівлі, війни в Україні та внутрішніми суперечностями в самому блоці. Очікується, що країна спробує утримати баланс у дискусіях про довгостроковий бюджет ЄС, санкції проти грузинської влади та рф, а також питання розширення.

Пріоритети головування Данії в ЄС

Данія з 1 липня очолила Раду ЄС, підкресливши важливість єдності на тлі безпекових і торговельних загроз. Прем’єрка Метте Фредеріксен наголосила:

«Європа стоїть на рубежі історії. Світ, що забезпечував нам свободу й добробут, більше не можна сприймати як даність»

Ключові теми наступних шести місяців:

Довгостроковий бюджет ЄС з 2028 року : Єврокомісія представить базовий план у липні, а розгорнуту концепцію — у вересні. Обговорення триватимуть роками.

: Єврокомісія представить базовий план у липні, а розгорнуту концепцію — у вересні. Обговорення триватимуть роками. Санкційна політика : обговорення нових обмежень проти Грузії через відхід від демократичних реформ і наближення до москви. 18-й пакет санкцій проти рф можуть погодити найближчими днями, але без зниження стелі ціни на нафту з $60 до $45 через відсутність підтримки Вашингтона.

: обговорення нових обмежень проти Грузії через відхід від демократичних реформ і наближення до москви. 18-й пакет санкцій проти рф можуть погодити найближчими днями, але без зниження стелі ціни на нафту з $60 до $45 через відсутність підтримки Вашингтона. Розширення ЄС: Данія прагне прискорити процес, але національні вето сповільнять прогрес. Албанія та Чорногорія зберігають поступове просування, але Угорщина блокує переговори з Україною.

Дипломатичні виклики та питання територій

Особливо чутливою темою залишається статус Гренландії. Данія намагатиметься уникнути обговорення трансатлантичних угод щодо острова, який лишається під її контролем, попри інтереси США. Нещодавні вибори у Гренландії зміцнили позиції Копенгагена, але питання може знову постати перед ЄС.

Внутрішні суперечності в ЄС

Угорщина та Словаччина можуть заблокувати жорсткі санкції проти Грузії та рф.

Будапешт блокує переговори про членство України та може продовжувати це до виборів 2026 року.

Інші країни можуть відповісти затримкою перемовин із «улюбленцями» Угорщини — Боснією і Герцеговиною та Сербією.

Косово, яке подало заявку на вступ у 2022 році, ймовірно, не зрушить із місця через відсутність консенсусу серед членів ЄС і політичну кризу в Приштині.

Джерело: Terminal

За матеріалами: oilprice.com