ЄС подовжив економічні санкції проти росії ще на пів року

Європейський Союз продовжив дію економічних обмежувальних заходів проти росії на тлі її триваючої агресії проти України. Санкції подовжено ще на шість місяців — до 31 січня 2026 року.
Оновлені заходи ЄС
Європейська Рада ухвалила рішення зберегти чинність комплексу економічних обмежень, які були суттєво розширені після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Санкції охоплюють широкий спектр сфер:
- Обмеження торгівлі — зокрема заборона імпорту або передачі морської сирої нафти та певних нафтопродуктів з росії до ЄС
- Фінансовий сектор — відключення низки російських банків від SWIFT
- Енергетика, технології та товари подвійного призначення
- Промисловість, транспорт, предмети розкоші
- Боротьба з обходом санкцій
Водночас припинено мовлення та ліцензії у ЄС для кількох кремлівських дезінформаційних ресурсів.
Причини продовження санкцій
ЄС наголосив, що попри порушення фундаментальних норм міжнародного права, зокрема заборону застосування сили, всі чинні заходи мають залишатися в силі, а за потреби можуть бути запроваджені додаткові.
Контекст рішень ЄС
- Початкові економічні санкції були ухвалені ще 31 липня 2014 року у відповідь на дії росії, що дестабілізували Україну.
— З 24 лютого 2022 року ЄС прийняв 17 безпрецедентних пакетів санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення.
— Європейська Рада підтвердила готовність до подальшого посилення тиску на росію, а також продовження всебічної підтримки України — політичної, фінансової, економічної, гуманітарної, військової та дипломатичної.
«Росія не повинна перемогти», — зазначено у висновках Європейської Ради від 19 грудня 2024 року, яка підтвердила підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Council of the European Union
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