Зміни на світовому ринку нафти у другому кварталі 2025 року: вплив OPEC+, конфлікту на Близькому Сході та попиту в Азії

Обновлено: Июль 15, 2025. Тэги: , , , , ,

Зміни на світовому ринку нафти у другому кварталі 2025 року: вплив OPEC+, конфлікту на Близькому Сході та попиту в Азії

У другому кварталі 2025 року світовий нафтовий ринок демонстрував високу волатильність: ціни Brent впали на 11%, попри локальні сплески через геополітичні ризики та зміни стратегії OPEC+. Стаття аналізує основні фактори цього падіння й перспективи відновлення у третьому кварталі.

Детальний огляд ситуації

У другому кварталі 2025 року котирування фʼючерсів на нафту Brent знизилися з 74,7 долара до 66,7 долара за барель, що означає падіння на 11%. Попри різке падіння у квітні, спричинене новою тарифною політикою США та змінами стратегії OPEC+, у травні–червні ціни частково відновлювались завдяки:

  • тимчасовому зниженню тарифів у межах угоди між США і Китаєм;
  • зростанню премій за ризики постачання у Східній Європі та на Близькому Сході.

Головним драйвером короткострокового зростання у червні стали премії за ризики постачання через конфлікт між Ізраїлем та Іраном. Це підживлювало побоювання щодо впливу на логістику в регіоні, враховуючи стратегічну роль Ормузької протоки, через яку транспортується близько 20 млн барелів нафти на день (20% світового постачання). Проте після укладення угоди про припинення вогню премії різко впали, що знову потягнуло ціни вниз до кінця червня.

Особливу увагу заслуговує тактика OPEC+. У травні–липні картель вирішив скоротити добровільні обмеження на видобуток нафти раніше, ніж планувалося, збільшуючи поставки на 411 тис. барелів на добу щомісячно. Проте частина цього обсягу компенсується скороченнями інших учасників на ~341 тис. барелів на добу, що дещо стримує темпи нарощування пропозиції. Загалом очікується посилення тиску на ціни у найближчі місяці через збільшення видобутку OPEC+.

Чинники, які підтримують зростання цін (Бичачі фактори):
▲ Премії за ризики поставок на Близькому Сході та у Східній Європі;
▲ Сезон автомобільних поїздок у США;
▲ Низькі запаси в США;
▲ Високий попит в Азії.

Чинники, які тиснуть на ціни (Ведмежі фактори):
▼ Митно-тарифна політика США;
▼ Глобальне зростання видобутку нафти;
▼ Уповільнення зростання світової економіки.

Ситуація в США

У США ринок продовжує зважати на вплив цін на внутрішню пропозицію. Сланцевий видобуток має високі експлуатаційні витрати — 25–45 дол./барель для існуючих свердловин і 60–70 дол./барель для нових. Зниження цін у квітні охолодило інвестиції в буріння, що підтверджують дані Baker Hughes — кількість активних бурових установок впала на 7,4% на початку квітня. Це матиме наслідки для обсягів видобутку найближчими місяцями.

Попит у США залишається стабільним: у другому кварталі 2025 року завантаження НПЗ трималося близько 90% від потужностей, аналогічно 2024 року. За прогнозами DOE, середньодобовий попит на нафту та рідкі палива складе 20,4 млн барелів у 2025 році, зростаючи на 0,4% рік до року.

Азійський попит: Китай та Індія

У Китаї споживання нафти залишалося стабільним — 16,45 млн барелів на добу у січні–травні, майже без змін порівняно з 2024 роком. Водночас імпорт зріс на 0,03% до 11,17 млн барелів на добу, завдяки поповненню запасів на фоні привабливих цін. В Індії ж попит продовжує стійке зростання — 5,66 млн барелів на добу (+1,0% за пʼять місяців), а за прогнозами DOE річний приріст складе близько 3%, що повʼязано з високими темпами економічного розвитку країни.

Перспективи третього кварталу

Очікується, що у третьому кварталі 2025 року глобальний нафтовий баланс стане більш напруженим через сезонний ріст споживання у північній півкулі. Проте за підсумками року прогнозується більш комфортний профіцит на світовому ринку через збільшення поставок з боку OPEC+ та сповільнення глобального попиту.

Джерело: Terminal

За матеріалами: EIA

Замовити тижневий звіт по ринку

Оперативна інформація по ринках пального

Автор:

(Всего статей: 2051)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: