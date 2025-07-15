Зміни на світовому ринку нафти у другому кварталі 2025 року: вплив OPEC+, конфлікту на Близькому Сході та попиту в Азії

У другому кварталі 2025 року світовий нафтовий ринок демонстрував високу волатильність: ціни Brent впали на 11%, попри локальні сплески через геополітичні ризики та зміни стратегії OPEC+. Стаття аналізує основні фактори цього падіння й перспективи відновлення у третьому кварталі.

Детальний огляд ситуації

У другому кварталі 2025 року котирування фʼючерсів на нафту Brent знизилися з 74,7 долара до 66,7 долара за барель, що означає падіння на 11%. Попри різке падіння у квітні, спричинене новою тарифною політикою США та змінами стратегії OPEC+, у травні–червні ціни частково відновлювались завдяки:

тимчасовому зниженню тарифів у межах угоди між США і Китаєм;

зростанню премій за ризики постачання у Східній Європі та на Близькому Сході.

Головним драйвером короткострокового зростання у червні стали премії за ризики постачання через конфлікт між Ізраїлем та Іраном. Це підживлювало побоювання щодо впливу на логістику в регіоні, враховуючи стратегічну роль Ормузької протоки, через яку транспортується близько 20 млн барелів нафти на день (20% світового постачання). Проте після укладення угоди про припинення вогню премії різко впали, що знову потягнуло ціни вниз до кінця червня.

Особливу увагу заслуговує тактика OPEC+. У травні–липні картель вирішив скоротити добровільні обмеження на видобуток нафти раніше, ніж планувалося, збільшуючи поставки на 411 тис. барелів на добу щомісячно. Проте частина цього обсягу компенсується скороченнями інших учасників на ~341 тис. барелів на добу, що дещо стримує темпи нарощування пропозиції. Загалом очікується посилення тиску на ціни у найближчі місяці через збільшення видобутку OPEC+.

Чинники, які підтримують зростання цін (Бичачі фактори):

▲ Премії за ризики поставок на Близькому Сході та у Східній Європі;

▲ Сезон автомобільних поїздок у США;

▲ Низькі запаси в США;

▲ Високий попит в Азії.

Чинники, які тиснуть на ціни (Ведмежі фактори):

▼ Митно-тарифна політика США;

▼ Глобальне зростання видобутку нафти;

▼ Уповільнення зростання світової економіки.

Ситуація в США

У США ринок продовжує зважати на вплив цін на внутрішню пропозицію. Сланцевий видобуток має високі експлуатаційні витрати — 25–45 дол./барель для існуючих свердловин і 60–70 дол./барель для нових. Зниження цін у квітні охолодило інвестиції в буріння, що підтверджують дані Baker Hughes — кількість активних бурових установок впала на 7,4% на початку квітня. Це матиме наслідки для обсягів видобутку найближчими місяцями.

Попит у США залишається стабільним: у другому кварталі 2025 року завантаження НПЗ трималося близько 90% від потужностей, аналогічно 2024 року. За прогнозами DOE, середньодобовий попит на нафту та рідкі палива складе 20,4 млн барелів у 2025 році, зростаючи на 0,4% рік до року.

Азійський попит: Китай та Індія

У Китаї споживання нафти залишалося стабільним — 16,45 млн барелів на добу у січні–травні, майже без змін порівняно з 2024 роком. Водночас імпорт зріс на 0,03% до 11,17 млн барелів на добу, завдяки поповненню запасів на фоні привабливих цін. В Індії ж попит продовжує стійке зростання — 5,66 млн барелів на добу (+1,0% за пʼять місяців), а за прогнозами DOE річний приріст складе близько 3%, що повʼязано з високими темпами економічного розвитку країни.

Перспективи третього кварталу

Очікується, що у третьому кварталі 2025 року глобальний нафтовий баланс стане більш напруженим через сезонний ріст споживання у північній півкулі. Проте за підсумками року прогнозується більш комфортний профіцит на світовому ринку через збільшення поставок з боку OPEC+ та сповільнення глобального попиту.

Джерело: Terminal

За матеріалами: EIA