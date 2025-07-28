Українські удари по нафтогазовій інфраструктурі рф: стратегія виснаження

З початку осені 2024 року українські збройні сили послідовно вражають об’єкти енергетичної інфраструктури рф. Масштаб атак і обсяги завданих збитків уже вимірюються сотнями мільйонів доларів. Стратегія вибіркових ударів по нафтобазах, нафтопереробних заводах і логістичних вузлах демонструє не лише тактичну ефективність, а й системний підхід до економічного виснаження ворога.
Системні атаки на інфраструктуру рф
- 24 липня 2025 р. – удар дронами по нафтобазі «Лукойлу» у місті Сіріус, Краснодарський край. Внаслідок атаки евакуйовано готелі Сочі, затримано рейси з аеропорту.
- 23 липня – знищено логістичний вузол у Новочеркаську, критичний для транспортування пального й зброї на фронт.
- Жовтень 2024 р. – в окупованій Феодосії знищено 11 резервуарів об’ємом понад 69 тис. кубометрів. Орієнтовні втрати – до $39 млн.
Ескалація ударів по енергооб’єктах
- 27 успішних атак по енергоінфраструктурі рф з вересня 2024 до лютого 2025 р.
- У січні 2025 р. – 9 цілей з 10 припали на нафтогазові об’єкти (у вересні 2024 – лише 2 з 9).
- 97 резервуарів пошкоджено або знищено.
Економічні наслідки для рф
- За пів року – понад 59 млрд рублів або $700+ млн прямих збитків.
- Потенційні втрати, враховуючи великі об’єкти, – до $1 млрд.
- Втрати тільки по знищених резервуарах можуть сягати:
- Порожні – понад 3.3 млрд рублів (~$39 млн);
- Напівзаповнені – 5.5 млрд рублів (~$60+ млн);
- Заповнені на 90% – 8.5 млрд рублів (~$95+ млн).
Логістичні вузли – «артерії» війни
- Новочеркаськ – ключова точка між Ростовом-на-Дону, Воронежем, Волгоградом і Каменськ-Шахтинським.
- Удар по 1061-му Центру МТО унеможливив розподіл зброї, пального й особового складу.
Відновлення майже не відбувається
- Із 16 резервуарів, знищених між вереснем 2024 й січнем 2025 – відновлено лише один.
- Причини:
- Страх повторних атак;
- Дефіцит кадрів: до 10.9 млн працівників бракуватиме до 2030 р.
- Брейн-дрейн: масовий виїзд кваліфікованих кадрів з рф.
Глобальний вплив на експорт рф
- Через удари – нафтопереробку зменшено на 15%.
- рф була змушена ввести тимчасову заборону на експорт бензину.
- Ембарго продовжено щонайменше до кінця літа 2025 р.
Стратегічні висновки
- Нафта – критичний інструмент влади путіна. Без неї знижується вплив на міжнародній арені.
- У березні 2025 р. рф погодилась на 30-денне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі – вперше з початку вторгнення.
- Порушення перемир’я рф призвело до нової хвилі ударів ЗСУ.
- Потреба рф у мільярдах доларів на відновлення об’єктів не сумісна з очікуваною рецесією.
Оцінка ефективності
«Українські удари по енергетичній інфраструктурі Росії набагато ефективніші, ніж російські атаки на Україну. Грошові потоки від нафти — ключ до влади путіна» — хімік-аналітик Вілл Тіл
Джерело: Terminal
За матеріалами: The Military Show