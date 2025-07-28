Українські удари по нафтогазовій інфраструктурі рф: стратегія виснаження

Обновлено: Июль 28, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

Українські удари по нафтогазовій інфраструктурі рф: стратегія виснаження

З початку осені 2024 року українські збройні сили послідовно вражають об’єкти енергетичної інфраструктури рф. Масштаб атак і обсяги завданих збитків уже вимірюються сотнями мільйонів доларів. Стратегія вибіркових ударів по нафтобазах, нафтопереробних заводах і логістичних вузлах демонструє не лише тактичну ефективність, а й системний підхід до економічного виснаження ворога.

Системні атаки на інфраструктуру рф

  • 24 липня 2025 р. – удар дронами по нафтобазі «Лукойлу» у місті Сіріус, Краснодарський край. Внаслідок атаки евакуйовано готелі Сочі, затримано рейси з аеропорту.
  • 23 липня – знищено логістичний вузол у Новочеркаську, критичний для транспортування пального й зброї на фронт.
  • Жовтень 2024 р. – в окупованій Феодосії знищено 11 резервуарів об’ємом понад 69 тис. кубометрів. Орієнтовні втрати – до $39 млн.

Ескалація ударів по енергооб’єктах

  • 27 успішних атак по енергоінфраструктурі рф з вересня 2024 до лютого 2025 р.
  • У січні 2025 р. – 9 цілей з 10 припали на нафтогазові об’єкти (у вересні 2024 – лише 2 з 9).
  • 97 резервуарів пошкоджено або знищено.

Економічні наслідки для рф

  • За пів року – понад 59 млрд рублів або $700+ млн прямих збитків.
  • Потенційні втрати, враховуючи великі об’єкти, – до $1 млрд.
  • Втрати тільки по знищених резервуарах можуть сягати:
    • Порожні – понад 3.3 млрд рублів (~$39 млн);
    • Напівзаповнені – 5.5 млрд рублів (~$60+ млн);
    • Заповнені на 90% – 8.5 млрд рублів (~$95+ млн).

Логістичні вузли – «артерії» війни

  • Новочеркаськ – ключова точка між Ростовом-на-Дону, Воронежем, Волгоградом і Каменськ-Шахтинським.
  • Удар по 1061-му Центру МТО унеможливив розподіл зброї, пального й особового складу.

Відновлення майже не відбувається

  • Із 16 резервуарів, знищених між вереснем 2024 й січнем 2025 – відновлено лише один.
  • Причини:
    • Страх повторних атак;
    • Дефіцит кадрів: до 10.9 млн працівників бракуватиме до 2030 р.
    • Брейн-дрейн: масовий виїзд кваліфікованих кадрів з рф.

Глобальний вплив на експорт рф

  • Через удари – нафтопереробку зменшено на 15%.
  • рф була змушена ввести тимчасову заборону на експорт бензину.
  • Ембарго продовжено щонайменше до кінця літа 2025 р.

Стратегічні висновки

  • Нафта – критичний інструмент влади путіна. Без неї знижується вплив на міжнародній арені.
  • У березні 2025 р. рф погодилась на 30-денне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі – вперше з початку вторгнення.
  • Порушення перемир’я рф призвело до нової хвилі ударів ЗСУ.
  • Потреба рф у мільярдах доларів на відновлення об’єктів не сумісна з очікуваною рецесією.

Оцінка ефективності

«Українські удари по енергетичній інфраструктурі Росії набагато ефективніші, ніж російські атаки на Україну. Грошові потоки від нафти — ключ до влади путіна» — хімік-аналітик Вілл Тіл

Джерело: Terminal

За матеріалами: The Military Show

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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