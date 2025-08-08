Сумніви щодо «мирного плану» для України підтримують нафтові ціни попри ризики профіциту

8 серпня вересневий WTI закрився без змін, а бензин RBOB зріс на +0,41% (+0,086). Ринок отримав підтримку від сумнівів у підтримці «мирного плану» США з боку України та міжнародної спільноти, а також від слабшого долара і підвищення фондових індексів. Водночас на ціни тиснуть сигнали про можливе зростання постачання від ОПЕК+ і очікування профіциту у IV кварталі 2025 року.

Ключові ринкові фактори

Котирування та геополітика

  • WTI (вересень) — закриття без змін; RBOB (вересень)+0,41% (+0,086).
  • Початкове падіння до 2-місячних мінімумів після повідомлень про можливу угоду США–росія щодо завершення війни, що передбачає зняття санкцій та збільшення постачання російської нафти.
  • Підтримка цін — сумніви щодо реалістичності плану, слабший долар і позитивна динаміка фондових ринків.

Тарифна політика США

  • Президент Трамп пригрозив новими тарифами для країн, що купують російську енергію, якщо росія не погодиться на припинення вогню.
  • Подвоєння тарифів для Індії — з 25% до 50% через імпорт російської нафти.
  • JPMorgan Chase: запровадження трицифрових тарифів може спричинити ціновий шок через великі обсяги експорту росії та обмежені резервні потужності ОПЕК.

ОПЕК+ та баланс ринку

  • З 1 вересня ОПЕК+ нарощує видобуток на +547 тис. б/д, поступово відновлюючи скорочення останніх двох років.
  • План відновити 2,2 млн б/д до вересня 2026, з яких 1,66 млн б/д залишаються офлайн до кінця 2026 року.
  • МЕА: запаси зростають на ~1 млн б/д; у IV кв. 2025 можливий профіцит ~1,5% глобального споживання.
  • У липні видобуток ОПЕК знизився на −20 тис. б/д до 28,31 млн б/д.

Санкції ЄС та «тіньовий флот»

  • ЄС ввів новий пакет санкцій: відключення +20 банків рф від SWIFT, обмеження на російські нафтопродукти, перероблені в третіх країнах.
  • У санкційний список додано велику індійську НПЗ, частково належну «Роснєфті».
  • Під санкціями ще +105 суден «тіньового флоту» (загалом понад 400).

Фізичний ринок і запаси

  • Vortexa: обсяги сирої нафти на танкерах, що стояли ≥7 днів, зменшилися на −15% тиждень/тиждень до 79,12 млн бар. (станом на 1 серпня).
  • Скорочення плавучих запасів розглядається як бичачий сигнал для ринку.

США: запаси, видобуток, бурова активність

  • EIA (1 серпня): запаси сирої нафти −6,5% від 5-річної норми, бензину −0,3%, дистилятів −16,1%.
  • Видобуток — 13,284 млн б/д (−0,2% т/т), нижче рекорду 13,631 млн б/д (06.12.2024).
  • Baker Hughes: активні бурові установки — 411 (+1 за тиждень), трохи вище 3,75-річного мінімуму у 410.

Висновки для цін

  • Підтримка: сумніви щодо мирного врегулювання, жорсткіші санкції ЄС, скорочення танкерних запасів, низькі запаси дистилятів у США.
  • Тиск: збільшення видобутку ОПЕК+, сигнали про можливий профіцит у IV кв. 2025.
  • Ризик цінового шоку у разі введення трицифрових тарифів на російську нафту.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Barchart

