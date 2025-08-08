Сумніви щодо «мирного плану» для України підтримують нафтові ціни попри ризики профіциту

8 серпня вересневий WTI закрився без змін, а бензин RBOB зріс на +0,41% (+0,086). Ринок отримав підтримку від сумнівів у підтримці «мирного плану» США з боку України та міжнародної спільноти, а також від слабшого долара і підвищення фондових індексів. Водночас на ціни тиснуть сигнали про можливе зростання постачання від ОПЕК+ і очікування профіциту у IV кварталі 2025 року.
Ключові ринкові фактори
Котирування та геополітика
- WTI (вересень) — закриття без змін; RBOB (вересень) — +0,41% (+0,086).
- Початкове падіння до 2-місячних мінімумів після повідомлень про можливу угоду США–росія щодо завершення війни, що передбачає зняття санкцій та збільшення постачання російської нафти.
- Підтримка цін — сумніви щодо реалістичності плану, слабший долар і позитивна динаміка фондових ринків.
Тарифна політика США
- Президент Трамп пригрозив новими тарифами для країн, що купують російську енергію, якщо росія не погодиться на припинення вогню.
- Подвоєння тарифів для Індії — з 25% до 50% через імпорт російської нафти.
- JPMorgan Chase: запровадження трицифрових тарифів може спричинити ціновий шок через великі обсяги експорту росії та обмежені резервні потужності ОПЕК.
ОПЕК+ та баланс ринку
- З 1 вересня ОПЕК+ нарощує видобуток на +547 тис. б/д, поступово відновлюючи скорочення останніх двох років.
- План відновити 2,2 млн б/д до вересня 2026, з яких 1,66 млн б/д залишаються офлайн до кінця 2026 року.
- МЕА: запаси зростають на ~1 млн б/д; у IV кв. 2025 можливий профіцит ~1,5% глобального споживання.
- У липні видобуток ОПЕК знизився на −20 тис. б/д до 28,31 млн б/д.
Санкції ЄС та «тіньовий флот»
- ЄС ввів новий пакет санкцій: відключення +20 банків рф від SWIFT, обмеження на російські нафтопродукти, перероблені в третіх країнах.
- У санкційний список додано велику індійську НПЗ, частково належну «Роснєфті».
- Під санкціями ще +105 суден «тіньового флоту» (загалом понад 400).
Фізичний ринок і запаси
- Vortexa: обсяги сирої нафти на танкерах, що стояли ≥7 днів, зменшилися на −15% тиждень/тиждень до 79,12 млн бар. (станом на 1 серпня).
- Скорочення плавучих запасів розглядається як бичачий сигнал для ринку.
США: запаси, видобуток, бурова активність
- EIA (1 серпня): запаси сирої нафти −6,5% від 5-річної норми, бензину −0,3%, дистилятів −16,1%.
- Видобуток — 13,284 млн б/д (−0,2% т/т), нижче рекорду 13,631 млн б/д (06.12.2024).
- Baker Hughes: активні бурові установки — 411 (+1 за тиждень), трохи вище 3,75-річного мінімуму у 410.
Висновки для цін
- Підтримка: сумніви щодо мирного врегулювання, жорсткіші санкції ЄС, скорочення танкерних запасів, низькі запаси дистилятів у США.
- Тиск: збільшення видобутку ОПЕК+, сигнали про можливий профіцит у IV кв. 2025.
- Ризик цінового шоку у разі введення трицифрових тарифів на російську нафту.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Barchart