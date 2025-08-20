Китай переосмислює свою нафтопереробну стратегію, відмовляючись від парадигми «чим більше, тим краще» на користь збалансованої, технологічно просунутої та стійкої моделі, що враховує нові глобальні виклики безпеки.
Пекін готує масштабну трансформацію нафтопереробної галузі, яка може зачепити значну частину потужностей країни. Ця реформа — не просто економічна оптимізація, а стратегічна відповідь на виклики сучасності, включаючи уроки, винесені з ситуації в Україні.
НОВА ВІЗІЯ: Від гігантизму до стійкості
Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.
Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.
«Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.
НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.
«Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.
Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.
«Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.
