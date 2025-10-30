Європа нарощує імпорт дизельного та авіаційного пального на тлі санкцій проти росії

Європа нарощує імпорт дизельного та авіаційного пального на тлі санкцій проти росії

Європейський Союз наближається до рекордного обсягу імпорту дизельного та авіаційного пального у жовтні 2025 року. Торговці активно поповнюють запаси перед зимою та запровадженням нових обмежень на продукти, виготовлені з російської нафти. Така ситуація може спричинити глибокі зміни у глобальних енергетичних потоках і вплинути на цінову динаміку ринку.

ЄС, санкції та глобальний перерозподіл нафтопродуктів

Зростання імпорту

  • 1,9 млн барелів дизельного та авіаційного пального надійшло до портів ЄС протягом 1–20 жовтня 2025 року.
  • Якщо темпи збережуться, це стане рекордним місячним показником у сучасній історії.
  • Основні постачальники: Індія, Саудівська Аравія, США.

Передумови

  • З 2023 року ЄС заборонив імпорт пального з росії.
  • Це спричинило зміну торгових потоків — Європа почала шукати постачальників у віддалених країнах.
  • План ЄС щодо обмеження імпорту пального, виробленого з російської нафти, з 21 січня 2026 року може знову дестабілізувати ринок.

Вплив санкцій США

  • Санкції проти Rosneft PJSC та Lukoil PJSC посилили тиск на світових трейдерів.
  • Індійські нафтопереробники заявили, що через нові обмеження майже неможливо продовжувати закупівлю російської нафти.
  • Очікується, що постачання російської нафти до Індії впадуть до нуля.

Торгові потоки та наслідки для ринку

  • Індія забезпечувала близько 20% імпорту середніх дистилятів у ЄС на початку жовтня (362 тис. барелів на добу).
  • У разі збереження цих обсягів це стане найвищим показником з 2017 року.
  • Нові санкції США створюють ефект “музичних стільців” на ринку: Індія шукає нові джерела нафти, а росія — нових покупців.
  • Ключове питання: чи зможе Китай, другий найбільший імпортер російської нафти, збільшити закупівлі попри переговори про торгове перемир’я зі США?

Цінові та структурні наслідки

  • Високі ціни на паливо створили сприятливі умови для арбітражу — трейдери активно спрямовують вантажі в Європу.
  • Невизначеність перед січневими обмеженнями стимулює трейдерів нарощувати обсяги постачань уже зараз.
  • Часткові або постійні закриття НПЗ у Європі посилюють дефіцит, збільшуючи залежність від імпорту.

«Коли арбітраж відкритий перед зимою, трейдери завжди скористаються нагодою купувати», — зазначив Юджин Лінделл, керівник підрозділу нафтопродуктів у FGE NexantECA.

Ймовірні сценарії

  • Нова заборона ЄС може скорегувати обсяги імпорту з Індії, але не призведе до повного припинення постачання.
  • Експерти прогнозують реорганізацію торговельних маршрутів без повного їх “обнулення”.
  • На ринку формується новий баланс ризику і вигоди: санкції підвищують вартість логістики, але відкривають нові ніші для гнучких трейдерів.

Висновки

  • ЄС демонструє адаптивність у пошуку енергетичних джерел попри санкційний тиск.
  • Світовий нафтовий ринок входить у фазу динамічної перебудови, де кожне рішення політиків впливає на ціни та потоки постачання.
  • Короткостроково — очікується підвищення волатильності цін на дизель і авіапальне.
  • Довгостроково — формування нових енергетичних альянсів між Індією, Китаєм, ЄС та США.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Bloomberg

