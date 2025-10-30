Європа нарощує імпорт дизельного та авіаційного пального на тлі санкцій проти росії

Європейський Союз наближається до рекордного обсягу імпорту дизельного та авіаційного пального у жовтні 2025 року. Торговці активно поповнюють запаси перед зимою та запровадженням нових обмежень на продукти, виготовлені з російської нафти. Така ситуація може спричинити глибокі зміни у глобальних енергетичних потоках і вплинути на цінову динаміку ринку.
ЄС, санкції та глобальний перерозподіл нафтопродуктів
Зростання імпорту
- 1,9 млн барелів дизельного та авіаційного пального надійшло до портів ЄС протягом 1–20 жовтня 2025 року.
- Якщо темпи збережуться, це стане рекордним місячним показником у сучасній історії.
- Основні постачальники: Індія, Саудівська Аравія, США.
Передумови
- З 2023 року ЄС заборонив імпорт пального з росії.
- Це спричинило зміну торгових потоків — Європа почала шукати постачальників у віддалених країнах.
- План ЄС щодо обмеження імпорту пального, виробленого з російської нафти, з 21 січня 2026 року може знову дестабілізувати ринок.
Вплив санкцій США
- Санкції проти Rosneft PJSC та Lukoil PJSC посилили тиск на світових трейдерів.
- Індійські нафтопереробники заявили, що через нові обмеження майже неможливо продовжувати закупівлю російської нафти.
- Очікується, що постачання російської нафти до Індії впадуть до нуля.
Торгові потоки та наслідки для ринку
- Індія забезпечувала близько 20% імпорту середніх дистилятів у ЄС на початку жовтня (362 тис. барелів на добу).
- У разі збереження цих обсягів це стане найвищим показником з 2017 року.
- Нові санкції США створюють ефект “музичних стільців” на ринку: Індія шукає нові джерела нафти, а росія — нових покупців.
- Ключове питання: чи зможе Китай, другий найбільший імпортер російської нафти, збільшити закупівлі попри переговори про торгове перемир’я зі США?
Цінові та структурні наслідки
- Високі ціни на паливо створили сприятливі умови для арбітражу — трейдери активно спрямовують вантажі в Європу.
- Невизначеність перед січневими обмеженнями стимулює трейдерів нарощувати обсяги постачань уже зараз.
- Часткові або постійні закриття НПЗ у Європі посилюють дефіцит, збільшуючи залежність від імпорту.
«Коли арбітраж відкритий перед зимою, трейдери завжди скористаються нагодою купувати», — зазначив Юджин Лінделл, керівник підрозділу нафтопродуктів у FGE NexantECA.
Ймовірні сценарії
- Нова заборона ЄС може скорегувати обсяги імпорту з Індії, але не призведе до повного припинення постачання.
- Експерти прогнозують реорганізацію торговельних маршрутів без повного їх “обнулення”.
- На ринку формується новий баланс ризику і вигоди: санкції підвищують вартість логістики, але відкривають нові ніші для гнучких трейдерів.
Висновки
- ЄС демонструє адаптивність у пошуку енергетичних джерел попри санкційний тиск.
- Світовий нафтовий ринок входить у фазу динамічної перебудови, де кожне рішення політиків впливає на ціни та потоки постачання.
- Короткостроково — очікується підвищення волатильності цін на дизель і авіапальне.
- Довгостроково — формування нових енергетичних альянсів між Індією, Китаєм, ЄС та США.