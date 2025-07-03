Велика Британія оголосила «червоний рівень» тривоги через російський тіньовий флот, що обходить санкції

Обновлено: Июль 03, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , ,

Велика Британія оголосила «червоний рівень» тривоги через російський тіньовий флот, що обходить санкції

Велика Британія посилила контроль за російським тіньовим флотом танкерів, запровадивши «червоний рівень» сповіщення для компаній у сфері страхування і транспортування нафти через обхід санкцій. Лондон прагне перекрити маршрути прихованого експорту, що фінансує війну проти України.

Загроза для глобальної системи морських перевезень

Влада Великої Британії попередила компанії, що тіньовий флот рф ставить під загрозу безпеку судноплавства, а також цілісність міжнародного режиму санкцій.

  • Повідомлення на «червоному рівні» є найсерйознішим у системі британського сповіщення про ризики.
  • Воно закликає учасників ринку до підвищеної перевірки суден, що можуть бути частиною схеми обходу санкцій.
  • Значна частина таких танкерів використовує сумнівне страхування та приховані операції із перевантаженням нафти у відкритому морі.

Боротьба з фінансуванням війни

Британська влада наголошує, що російський тіньовий флот допомагає кремлю уникати обмежень цінового стелі на нафту та отримувати додаткові доходи для фінансування війни проти України.

  • Відомо про збільшення кількості старих танкерів без прозорих страховиків чи з фіктивними власниками.
  • Ці судна здійснюють складні ланцюги перевантажень, щоб приховати походження вантажу.

Підвищення тиску на страховий сектор

Уряд Великої Британії закликав страхові компанії не брати участі у страхуванні таких схем і дотримуватися санкційного режиму.

«Цей флот становить ризик для безпеки мореплавства та цілісності санкційного режиму», – йдеться у попередженні.

Водночас, уряд прагне перешкодити розбудові інфраструктури обходу санкцій, яка підриває обмеження цін на нафту.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Bloomberg

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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