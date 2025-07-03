Велика Британія оголосила «червоний рівень» тривоги через російський тіньовий флот, що обходить санкції

Велика Британія посилила контроль за російським тіньовим флотом танкерів, запровадивши «червоний рівень» сповіщення для компаній у сфері страхування і транспортування нафти через обхід санкцій. Лондон прагне перекрити маршрути прихованого експорту, що фінансує війну проти України.

Загроза для глобальної системи морських перевезень

Влада Великої Британії попередила компанії, що тіньовий флот рф ставить під загрозу безпеку судноплавства, а також цілісність міжнародного режиму санкцій.

Повідомлення на «червоному рівні» є найсерйознішим у системі британського сповіщення про ризики.

Воно закликає учасників ринку до підвищеної перевірки суден, що можуть бути частиною схеми обходу санкцій.

Значна частина таких танкерів використовує сумнівне страхування та приховані операції із перевантаженням нафти у відкритому морі.

Боротьба з фінансуванням війни

Британська влада наголошує, що російський тіньовий флот допомагає кремлю уникати обмежень цінового стелі на нафту та отримувати додаткові доходи для фінансування війни проти України.

Відомо про збільшення кількості старих танкерів без прозорих страховиків чи з фіктивними власниками.

Ці судна здійснюють складні ланцюги перевантажень, щоб приховати походження вантажу.

Підвищення тиску на страховий сектор

Уряд Великої Британії закликав страхові компанії не брати участі у страхуванні таких схем і дотримуватися санкційного режиму.

«Цей флот становить ризик для безпеки мореплавства та цілісності санкційного режиму», – йдеться у попередженні.

Водночас, уряд прагне перешкодити розбудові інфраструктури обходу санкцій, яка підриває обмеження цін на нафту.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Bloomberg