Українські удари по НПЗ спричинили дефіцит бензину в росії

Українські атаки безпілотниками по нафтопереробних заводах рф призвели до значного зниження потужностей переробки, що викликало дефіцит бензину та рекордне зростання цін. Попри заборону експорту, заходи москва не змогли стабілізувати ринок.
Найбільш гострі проблеми відчувають віддалені регіони, включно із Забайкальським краєм та окупованим Кримом.
Криза на ринку пального рф
- 20 серпня 2025 року бензин А-95 на біржі коштував на 55% дорожче, ніж на початку року, та на 8% більше, ніж на початку серпня.
- Оптові ціни на пальне вийшли на рекордний рівень.
- З липня Україна завдала ударів щонайменше по чотирьох великих НПЗ у стратегічних регіонах рф.
- За даними Financial Times, понад 10% нафтопереробних потужностей рф виведено з ладу.
- Атаки на залізничну інфраструктуру в центральній росії спричинили затримки поїздів і перебої з постачанням пального.
Спроби стабілізації та їх провал
- 28 липня влада рф запровадила загальну заборону на експорт бензину, але це не вирішило проблему дефіциту.
- Роздрібні ціни на бензин у рф зросли на 9% за рік і більш ніж на 5% від початку 2025 року.
- Найгостріший дефіцит зафіксовано в Забайкальському краї та Криму, де влада визнала перебої з постачанням А-95.
Соціальне невдоволення
«Що це за безумство з бензином? Ми раптом розбагатіли?!!» — написав мешканець Чити у місцевому чаті.
Позиція аналітиків
- Аналітики прогнозують, що зростання цін триватиме принаймні до вересня.
- Водночас наголошується, що системна криза поки що не загрожує, адже дизель, важливий для армії та сільського господарства, залишається доступним.
-
«Повномасштабна паливна криза — та, що вдарить по армії, транспорту та аграрному сектору, здатна підірвати економіку, — ще не настала», — резюмував Сергій Вакуленко, Carnegie Endowment for International Peace.
Регіональний вимір
- У Приморському краї міністерка енергетики та газопостачання Олена Шиш пояснила дефіцит тим, що мешканці почали масово купувати бензин у каністри.
- Найсильніше постраждала мережа NNK-Приморнефтепродукт, яка обслуговує майже половину з 295 АЗС регіону.
- За її словами, незалежні АЗС піднімали ціни до +12 рублів/л у порівнянні з мережею ННК, що стимулювало ажіотаж.
-
«Закликаємо мешканців діяти відповідально й пережити цю короткострокову складність», — заявила Шиш, цитуючи пресслужбу регіональної влади.
Логічні висновки
- Українські удари системно послабили енергетичну безпеку рф, вивівши з ладу понад 10% потужностей та спричинивши перебої з логістикою.
- Попри адміністративні заборони та контроль, москва не змогла зупинити зростання цін і дефіцит у віддалених регіонах.
- Соціальна напруга зростає, що може мати політичні наслідки, особливо у прикордонних і стратегічно важливих регіонах.
Джерело: Terminal
За матеріалами: united24media Financial Times, The Moscow Times