Європейський імпорт авіаційного палива з Азії досяг рекорду

Європа цього літа зафіксувала рекордний обсяг імпорту авіаційного палива з Азії. Основними постачальниками стали Китай і Південна Корея, які зміцнили свої позиції на паливних ринках. Зростання імпорту демонструє як збільшення пропозиції, так і стабільний попит на авіаперевезення попри амбіційні кліматичні цілі ЄС.
Рекордний імпорт авіапалива до Європи
Структура європейського ринку авіаційного палива
За даними Vortexa, з початку серпня Європа імпортувала близько 11,5 млн барелів авіаційного палива з Азії. Хоча це менше, ніж у червні та липні, показник залишається рекордним.
- Головні постачальники: Китай і Південна Корея.
- Ключова причина: падіння цін на авіапаливо порівняно з піковими рівнями 2022 року.
- Виробничий фактор: у Китаї спостерігається зростання виробництва авіапалива, попит на яке не заміщений альтернативами (наприклад, електромобілями для бензину).
«Ми маємо рекордні прибуття з Далекого Сходу, якщо подивитися на обсяги завантаження з Китаю та Кореї, і це є одночасно попитом і пропозицією», — зазначив трейдер авіаційного палива, цитований Financial Times.
Попит і ціни
Попри прагнення Європи скоротити авіаперельоти задля зниження викидів, попит на авіапаливо зберігається. Зниження цін з максимумів 2022 року зробило авіаподорожі знову більш доступними.
Зростаюча залежність від імпорту
Водночас у Європі закривається дедалі більше місцевих нафтопереробних заводів, які не витримують конкуренції з модернізованими азійськими. Це посилює залежність континенту від імпорту енергоносіїв.
«Коли європейські нафтопереробні заводи закриваються або їх витісняють новіші заводи на Далекому Сході, природним наслідком стає зростання імпорту нафти й палива з Азії», — підкреслив трейдер авіаційного палива, цитований Financial Times.
Висновки
- Ціновий фактор: зниження вартості палива стимулює зростання авіаперевезень.
- Ринкова структура: домінування Китаю і Південної Кореї посилює залежність Європи від азійських постачальників.
- Стратегічний ризик: скорочення навантаження європейських нафтопереробних заводів суперечить меті енергетичної самодостатності.
- Перспектива: амбіції скорочення авіаперельотів у ЄС залишаються під загрозою через економічні стимули дешевшого палива.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com