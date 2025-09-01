Європейський імпорт авіаційного палива з Азії досяг рекорду

Європа цього літа зафіксувала рекордний обсяг імпорту авіаційного палива з Азії. Основними постачальниками стали Китай і Південна Корея, які зміцнили свої позиції на паливних ринках. Зростання імпорту демонструє як збільшення пропозиції, так і стабільний попит на авіаперевезення попри амбіційні кліматичні цілі ЄС.

Рекордний імпорт авіапалива до Європи

Структура європейського ринку авіаційного палива

За даними Vortexa, з початку серпня Європа імпортувала близько 11,5 млн барелів авіаційного палива з Азії. Хоча це менше, ніж у червні та липні, показник залишається рекордним.

Головні постачальники: Китай і Південна Корея.

Китай і Південна Корея. Ключова причина: падіння цін на авіапаливо порівняно з піковими рівнями 2022 року.

падіння цін на авіапаливо порівняно з піковими рівнями 2022 року. Виробничий фактор: у Китаї спостерігається зростання виробництва авіапалива, попит на яке не заміщений альтернативами (наприклад, електромобілями для бензину).

«Ми маємо рекордні прибуття з Далекого Сходу, якщо подивитися на обсяги завантаження з Китаю та Кореї, і це є одночасно попитом і пропозицією», — зазначив трейдер авіаційного палива, цитований Financial Times.

Попит і ціни

Попри прагнення Європи скоротити авіаперельоти задля зниження викидів, попит на авіапаливо зберігається. Зниження цін з максимумів 2022 року зробило авіаподорожі знову більш доступними.

Зростаюча залежність від імпорту

Водночас у Європі закривається дедалі більше місцевих нафтопереробних заводів, які не витримують конкуренції з модернізованими азійськими. Це посилює залежність континенту від імпорту енергоносіїв.

«Коли європейські нафтопереробні заводи закриваються або їх витісняють новіші заводи на Далекому Сході, природним наслідком стає зростання імпорту нафти й палива з Азії», — підкреслив трейдер авіаційного палива, цитований Financial Times.

Висновки

Ціновий фактор: зниження вартості палива стимулює зростання авіаперевезень.

зниження вартості палива стимулює зростання авіаперевезень. Ринкова структура: домінування Китаю і Південної Кореї посилює залежність Європи від азійських постачальників.

домінування Китаю і Південної Кореї посилює залежність Європи від азійських постачальників. Стратегічний ризик: скорочення навантаження європейських нафтопереробних заводів суперечить меті енергетичної самодостатності.

скорочення навантаження європейських нафтопереробних заводів суперечить меті енергетичної самодостатності. Перспектива: амбіції скорочення авіаперельотів у ЄС залишаються під загрозою через економічні стимули дешевшого палива.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com