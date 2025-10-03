росія готується імпортувати бензин з Азії через удари дронів по НПЗ

росія планує наростити імпорт бензину з Білорусі, Китаю, Сінгапуру та Південної Кореї після різкого скорочення внутрішнього виробництва. Дефіцит пального в окремих регіонах країни пов’язаний із масованими ударами українських дронів по нафтопереробних заводах, що вивели з ладу до 40% потужностей. уряд рф скасував 5% мито на імпорт з азійських країн та запровадив заборону на експорт бензину й дизеля. Такі дії суттєво вплинуть на конкуренцію та баланс сил на регіональних ринках нафти.
Викликі та рішення для ринку пального
Причини кризи
- Удари дронів по нафтопереробних заводах рф пошкодили щонайменше 10 підприємств.
- До 40% внутрішніх потужностей з переробки нафти було виведено з експлуатації.
- Внаслідок цього виник дефіцит бензину й дизеля у кількох регіонах.
Заходи уряду рф
- Імпорт пального з Білорусі, Китаю, Сінгапуру та Південної Кореї.
- Скасування 5% мита на імпорт з азійських країн для спрощення постачання.
- Продовження заборони на експорт бензину та заборона експорту дизеля для трейдерів.
- Розгляд відновлення використання моноетиланіліну (MMA) як присадки, попри її токсичність та заборону в більшості країн.
Коментарі влади
“Наразі в росії спостерігається незначний дефіцит нафтопродуктів, який влада намагається покривати резервами, як це завжди робилося” — заступник прем’єр-міністра олександр новак.
Наслідки для ринків
- Азійські постачальники отримають додатковий доступ до російського ринку, що може стимулювати конкуренцію між Китаєм, Південною Кореєю та Сінгапуром.
- Європейський ринок може зазнати змін у балансі попиту, оскільки росія спрямовує ресурси на внутрішні потреби.
- Відновлення токсичних присадок може знизити якість екологічних стандартів і стати тимчасовим заходом у кризових умовах.
Дії рф відображають загострення ситуації на енергетичному ринку та демонструють залежність від зовнішніх джерел постачання, що в середньостроковій перспективі може послабити її позиції як експортера.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com