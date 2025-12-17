Премія за прохід танкерів через Суецький канал сягнула рекордних $500 тис. на тлі санкцій ЄС проти росії

Європейський ринок нафтопродуктів увійшов у фазу прискореної логістичної перебудови напередодні набуття чинності нового пакета санкцій ЄС проти росії. Прагнення трейдерів і нафтопереробників встигнути з постачанням до дедлайну призвело до рекордного зростання премії за прохід танкерів LR2 через Суецький канал, що відображає структурні зрушення у маршрутах, ціноутворенні та управлінні ризиками.
Рекорд логістичних витрат
Премія за прохід танкерів класу Long Range 2 через Суецький канал порівняно з маршрутом навколо мису Доброї Надії досягла близько $500 тис., що стало історичним максимумом.
- Ще три тижні тому різниця становила близько $300 тис.
- До жовтня 2025 року прохід через Суецький канал був дешевшим за довший маршрут.
- Останні угоди на маршруті Перська затока – континентальна Європа:
- $4,4 млн — через Суецький канал
- $3,9 млн — навколо мису Доброї Надії, попри подовження рейсу до двох тижнів
Санкційний чинник та часовий тиск
Ключовим каталізатором стала підготовка ЄС до впровадження 18-го пакета санкцій, які набудуть чинності 21 січня.
- Санкції передбачають відстеження походження молекул нафтопродуктів.
- Забороняється імпорт продуктів, вироблених із російської нафти, навіть якщо переробка здійснювалася у третіх країнах.
- Регулювання впроваджується майже через чотири роки після початку війни.
«Кількість вантажів на цих маршрутах значно зросла за останні два тижні», — джерело серед власників танкерів для світлих нафтопродуктів.
Прискорене постачання та накопичення запасів
Постачальники з Перської затоки та Індії намагаються мінімізувати майбутні адміністративні бар’єри.
- Активізовано постачання дизельного пального та авіагасу до Європи.
- Частина вантажів спрямовується у сховища Роттердама.
- До 21 січня резервуари газойлю в Європі можуть бути заповнені з урахуванням сезонного послаблення зимового попиту.
Маршрути, ризики та страхування
Попри покращення безпекової ситуації в регіоні, готовність судновласників використовувати коротший маршрут залишається обмеженою.
- Лише обмежене коло власників суден (переважно з Греції, Китаю та Перської затоки) погоджується на транзит через Баб-ель-Мандебську протоку.
- Деякі страхові контракти:
- або виключають покриття для цього маршруту,
- або передбачають додаткові страхові премії.
- Страхові компанії регулярно видають рекомендації уникати регіону.
Ціноутворення
Ринкова кон’юнктура на користь швидкого продажу нафтопродуктів.
- Окремі ринки перебувають у стані беквардації.
- Це стимулює трейдерів продавати вантажі негайно, отримуючи вищу маржу.
- Внаслідок цього чартери готові сплачувати підвищену фрахтову премію.
«Через це фрахтувальники не заперечують проти сплати премії за перевезення», — джерело серед власників танкерів для світлих нафтопродуктів.
Висновки для ринку
Ринок нафти й нафтопродуктів
- Санкції прискорюють диверсифікацію джерел постачання до Європи.
- Зростає значення швидкості логістики порівняно з її вартістю.
- Накопичення запасів стає інструментом адаптації до регуляторних змін.
Критична інфраструктура
- Безпекові ризики морських маршрутів безпосередньо транслюються у фрахтові ставки.
- Страхування перетворюється на ключовий економічний чинник доступу до коротких маршрутів.
Ціноутворення
- Логістична складова дедалі більше впливає на кінцеву ціну нафтопродуктів.
- Премії за ризик і швидкість зменшують чисту маржу, але підвищують оборотність капіталу.
