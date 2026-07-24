Дизель у Великій Британії подорожчав на 8,6 пенса за літр за два тижні

Середня ціна дизельного пального на британських АЗС 24 липня досягла 173,15 пенса за літр — на 8,6 пенса більше, ніж 9 липня. За добу показник зріс одразу на 1,01 пенса, а заправлення типового сімейного автомобіля дизельним пальним коштує близько £95.

Дизель дорожчає швидше за бензин

За даними автомобільної організації RAC, 24 липня середня роздрібна ціна дизельного пального у Великій Британії становила 173,15 пенса за літр. Ще 9 липня вона дорівнювала 164,52 пенса, тобто за 15 днів зросла приблизно на 8,6 пенса.

Дата Середня ціна дизельного пального Зміна проти 28 лютого 28 лютого 2026 року 142,38 пенса за літр 0 15 квітня 2026 року 191,54 пенса за літр +49,2 пенса, або 34,5% 9 липня 2026 року 164,52 пенса за літр +22,1 пенса, або 15,5% 24 липня 2026 року 173,15 пенса за літр +30,8 пенса, або 21,6%

Лише за останню добу дизель подорожчав на 1,01 пенса за літр. Бензин за той самий день зріс на 0,62 пенса — до 156,19 пенса за літр. Від початку липневого підвищення бензин додав 5,6 пенса, тоді як дизель — 8,6 пенса.

Зростання нафти швидко передається на стели АЗС

Новий стрибок роздрібних цін збігся з поверненням Brent вище $100 за барель. Дизель реагує сильніше через одночасне подорожчання нафтової сировини, високі переробні премії середніх дистилятів і зростання витрат доставки.

За оцінкою RAC, заповнення бака сімейного дизельного автомобіля тепер коштує близько £95, тоді як бензинового — близько £86. Поточна ціна дизельного пального залишається нижчою за максимум 15 квітня у 191,54 пенса, але вже на 21,6% перевищує рівень 28 лютого.

Британська динаміка відповідає ширшій тенденції: середня ціна дизельного пального в ЄС також різко зросла. Однією з причин є рекордна маржа європейського дизеля на тлі ризиків постачання.

Джерела: RAC Media Centre.