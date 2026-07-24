Дизель у Великій Британії подорожчав на 8,6 пенса за літр за два тижні

Середня ціна дизельного пального на британських АЗС 24 липня досягла 173,15 пенса за літр — на 8,6 пенса більше, ніж 9 липня. За добу показник зріс одразу на 1,01 пенса, а заправлення типового сімейного автомобіля дизельним пальним коштує близько £95.
Дизель дорожчає швидше за бензин
За даними автомобільної організації RAC, 24 липня середня роздрібна ціна дизельного пального у Великій Британії становила 173,15 пенса за літр. Ще 9 липня вона дорівнювала 164,52 пенса, тобто за 15 днів зросла приблизно на 8,6 пенса.
|Дата
|Середня ціна дизельного пального
|Зміна проти 28 лютого
|28 лютого 2026 року
|142,38 пенса за літр
|0
|15 квітня 2026 року
|191,54 пенса за літр
|+49,2 пенса, або 34,5%
|9 липня 2026 року
|164,52 пенса за літр
|+22,1 пенса, або 15,5%
|24 липня 2026 року
|173,15 пенса за літр
|+30,8 пенса, або 21,6%
Лише за останню добу дизель подорожчав на 1,01 пенса за літр. Бензин за той самий день зріс на 0,62 пенса — до 156,19 пенса за літр. Від початку липневого підвищення бензин додав 5,6 пенса, тоді як дизель — 8,6 пенса.
Зростання нафти швидко передається на стели АЗС
Новий стрибок роздрібних цін збігся з поверненням Brent вище $100 за барель. Дизель реагує сильніше через одночасне подорожчання нафтової сировини, високі переробні премії середніх дистилятів і зростання витрат доставки.
За оцінкою RAC, заповнення бака сімейного дизельного автомобіля тепер коштує близько £95, тоді як бензинового — близько £86. Поточна ціна дизельного пального залишається нижчою за максимум 15 квітня у 191,54 пенса, але вже на 21,6% перевищує рівень 28 лютого.
Британська динаміка відповідає ширшій тенденції: середня ціна дизельного пального в ЄС також різко зросла. Однією з причин є рекордна маржа європейського дизеля на тлі ризиків постачання.
Джерела: RAC Media Centre.